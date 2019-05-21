طلاب الثانوية العلمي ضعف الأدبي و250 طالباً في الشرعية

بين مدير التربية في حمص أحمد الإبراهيم لـ«الوطن» أن المديرية اتخذت كل الاستعدادات والتحضيرات اللازمة لإجراء العملية الامتحانية لدورة عام 2019، وتم الانتهاء من عملية توزيع الطلاب على المراكز والقاعات الامتحانية بالمحافظة، إضافة لتوزيع بطاقات الاكتتاب الامتحانية على الطلاب النظاميين وسيتم توزيع بطاقات الاكتتاب على الطلاب الأحرار في الموعد المحدد، لافتا إلى أن عدد الطلاب الذين سيتقدمون لامتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية 53418 موزعين على 458 مركزا امتحانيا على امتداد المحافظة.

وأوضح أن عدد الطلاب المتقدمين لشهادة التعليم الأساسي 28508 طلاب موزعين على 245 مركزا امتحانيا، بينما بلغ عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية الشرعية 45 طالبا في مركز واحد، على حين وصل عدد الطلاب المتقدمين للثانوية العامة الفرع الأدبي 6767 طالبا وطالبة موزعين على 60 مركزا، و13412 طالبا وطالبة سيتقدمون لشهادة الثانوية العامة الفرع العلمي موزعين على 109 مراكز، مشيراً إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لشهادة التعليم الثانوي المهني بلغ 4427 موزعين على 40 مركزا، على حين بلغ عدد طلاب الثانوية الشرعية 250 طالبا وطالبة موزعين على ثلاثة مراكز، مؤكداً أن الامتحانات ستجري وفق المعايير والتعليمات الوزارية ولن يكون هناك أي تساهل أو تهاون بالتعامل مع المخالفات الامتحانية.

وأشار إلى أنه تم إحداث مراكز امتحانيه لطلاب الشهادة الثانوية بريف المحافظة في كل من مناطق (تلكلخ – القريتين – القصير – المخرم – الرستن – القبو– الحواش – شين).

وكشف الإبراهيم أن الامتحانات في هذا العام ستكون معيارية وهناك تشدد كبير بفرض العقوبات على المخالفين للتعليمات حيث تتدرج العقوبة من الحرمان مدة عام للطلاب إلى المحاكمة في حال كانت الإساءة كبيرة وقد تستوجب المساءلة القانونية والقضائية، وهناك إمكانية لإغلاق المراكز في حال تدخل الأهالي أو أي جهة من خارج العملية الامتحانية أثناء سير الامتحانات وهناك مراكز امتحانيه احتياطية لمثل هذه الحالات، مؤكداً أن أي مخالف من المعلمين المكلفين بالأعمال الامتحانية من مراقبة وغيرها سوف يعاقب حسب مخالفته حيث تبدأ العقوبات من التنبيه والإنذار والحسم من الراتب إلى إنهاء التكليف بالعمل الإداري وقد تصل العقوبة إلى الصرف من الخدمة في حال كانت المخالفة المرتكبة كبيرة، مشيراً إلى أنه في هذا العام سيكون لكل مركز امتحاني مندوب من التربية يشرف على العملية الامتحانية في المركز من بدايتها إلى نهايتها بالإضافة لفرز 38 مندوباً وزارياً يغطون العملية الامتحانية على امتداد المحافظة.