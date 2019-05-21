الرئيس السابق لبلدية جرمانا خرج من السجن… وانتخاب رئيس بلدية جديد … نقص المازوت وراء تراكم القمامة والبلدية استأجرت آليات لترحيلها

كشف عضو المكتب التنفيذي لمحافظة ريف دمشق ريدان الشيخ عن انتخاب نائب رئيس المجلس السابق غسان رافع بالتزكية من أعضاء المجلس المحلي كاملاً كرئيس مجلس للمدينة، وذلك على خلفية اجتماع مجلس مدينة جرمانا المحلي الذي كان مكلفاً بكامل الصلاحيات، بعد أن قدم رئيس المجلس السابق استقالته في اليوم الثاني من الاجتماع، كما تم ترميم المكتب التنفيذي بعضو جديد وهو معن الدكاك، وبذلك يصبح المكتب كاملاً بسبعة أعضاء.

وحول تصريحه السابق لـ«الوطن» عن أن تعيين رئيس بلدية جديد للمدينة ينتظر إلى أن يبت القضاء بالتهم المنظورة أمامه بحق رئيس البلدية، بيّن الشيخ أن رئيس البلدية السابق خرج من السجن بموجب سند كفالة ليتابع أموره مع القضاء، وبما أن القضاء لم يبت بأمره فهو مازال تحت المحاكمة، ويتم اعتباره بحكم المستقيل لأنه موظف، وبناء على ذلك تم إعادة الانتخاب والترميم.

وأشار إلى أنه تم الإعلان عن الميزانية التقديرية لمدينة جرمانا والتي تقدّر بحوالي 450 مليون ليرة، لافتاً إلى أن المدينة تتلقى دعماً من المحافظة وإعانات من وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وخاصة فيما يتعلق بمواضيع ترحيل القمامة التي تحتاج إلى مبالغ كبيرة جداً.

وفي سياق آخر أعاد الشيخ سبب تراكم القمامة مجدداً في جرمانا إلى أن أحد المتعهدين وهو مؤسسة الإنشاءات العسكرية انقطع من مادة المازوت بسبب العطل، ما تسبب ببقائها 5 أيام من دون ترحيل القمامة من المكب المؤقت إلى المكب الدائم، ما أدى إلى ذلك وخاصة أن جرمانا لديها حوالي 1000 طن من القمامة يومياً، لافتاً إلى أن المحافظ قام بتخصيص 10 آلاف لتر مناصفة بين البلدية والإنشاءات العسكرية، وعليه فإن الأمور تحسنت بشكل كبير حالياً، مضيفاً: ليس للمتعهد أي عذر ويجب أن يقوم بالعمل على مدار الساعة حتى لو اضطر للمساعدات الخارجية من متعهد آخر مثلاً.

وبيّن الشيخ أن البلدية استأجرت آليات تابعة للقطاع الخاص لترحيل القمامة لكون إمكانيات المدينة وآلياتها لا تستطيع أن تخدّم سوى جزء من قطاع جرمانا، إضافة إلى انتهاء صلاحيات العقود السابقة للمستثمرين، مشيراً إلى أن بلدية جرمانا صادقت على الشروط التقديرية للخدمات الفنية وأرسلتها إلى الوزارة ريثما يتم تأمين التمويل اللازم.