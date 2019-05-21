شؤون محلية

لماذا يستهلك السوريون في رمضان أكثر من باقي الشهور؟ … التموين: الإنتاج المحلي يغطي 75 بالمئة من حاجة السوق ولا ارتفاع للأسعار

| سيلفا رزوق

الأربعاء, 22-05-2019

ونحن نكمل النصف الأول من شهر رمضان تطفو على السطح اليوم تساؤلات بخصوص طبيعة الاستهلاك، وتكلفته الاقتصادية، ومدى توافر المواد الغذائية، وأي تلك المواد الأكثر استهلاكاً والأكثر استيراداً؟ وهل تحول شهر رمضان إلى عبء اقتصادي على معظم الأسر السورية؟
الزميلة «الاقتصادية» حاولت البحث في إجابة عن كل هذه التساؤلات وفتحت ملفها «اقتصاد رمضان».

معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب شدد على أن المواد الغذائية متوافرة بالشكل الكافي واصفاً حركة السوق بالعادية والمستقرة، ولفت شعيب إلى أنه لا استثناءات في عملية الاستيراد المطلوبة خلال شهر رمضان، لكن ما يجري هو زيادة الطلب على مادة الرز والسكر وبعض المواد الغذائية الأخرى كالشاي، موضحاً أن من العادات التي على ما يبدو من الصعوبة بمكان إقناع السوري بالتخلي عنها، هي إقبالهم على شراء كميات كبيرة من حاجيات رمضان قبيل أيام قليلة من قدوم الشهر الكريم، وهذا بالتالي يؤثر في العرض والطلب ما يسبب في كثير من الأحيان ارتفاعاً في الأسعار، ما يلبث أن يعود إلى ما كان عليه بعد مرور الأسبوع الأول من رمضان.
وبيّن شعيب إن الإنتاج المحلي من المواد الغذائية يغطي 75 بالمئة من حاجة السوق، والاستيراد يتوقف على عدد قليل من المواد التي يتصدرها الرز والسكر، أما الإنتاج الزراعي واللحوم فهو اليوم يغطي مئة بالمئة من حاجة المستهلك السوري، محذرا من المواد مجهولة المصدر المهربة، نظراً لارتفاع نسبة الغش خلال شهر رمضان، وخصوصاً إلى التمور واللحوم والحلويات.

لا استثناءات في مستوردات رمضان
وزارة الاقتصاد بدورها أكدت ما ذهبت إليه نظيرتها التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حيث أكد مدير التجارة الخارجية بالوزارة ثائر فياض أن هناك قراراً بمنع استيراد جميع المواد التي لا تنتج محلياً، علماً أن قرارات الاستيراد وحجمها لا يتغير خلال شهر رمضان لأن موضوع الاستيراد لا يتم قبل رمضان بأيام إنما قبل ذلك بأشهر ولفت فياض إلى أن سورية تصدر حالياً الخضر والفواكه، وعمليات التصدير ما زالت قائمة ومستمرة، باستثناء لحم العواس، حيث هناك قرار بمنع تصديرها، ووصول «العواس» إلى مناطق في الخليج يتم عبر التهريب.

مقالات ذات صلة

الأربعاء, 22-05-2019

مخالفات مالية وليس السجن لمن تخلفوا عن دفع الفواتير … عدلية دمشق عالجت ألف دعوى لمخالفات كهرباء بدفع الغرامة بدلاً من السجن

الأربعاء, 22-05-2019

موسم الحوالات … 12 مليون دولار قيمة الحوالات من الخارج يومياً .. 130 ليرة خسارة كل دولار في الحوالات عبر القنوات الرسمية

الأربعاء, 22-05-2019

مدير صحة اللاذقية لـ«الوطن»: المشفى الوطني لن يُهدم.. وإغلاق مشفى خاص قريباً

الأربعاء, 22-05-2019

مليار ليرة لخط مياه حماة الثاني لمدينة حماة وسلمية

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock