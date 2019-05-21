300 ضبط تمويني وإغلاق 36 فعالية في أسواق حمص منذ بداية شهر رمضان

بيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص رامي اليوسف لـ«الوطن» أن عناصر حماية المستهلك بالمديرية قامت بتنظيم أكثر من 300 ضبط تمويني منذ بداية شهر رمضان حتى تاريخه بمخالفات متنوعة تتعلق بالمواد الأساسية والغذائية واللحومات بشكل خاص، كالبيع بسعر زائد والإعلان بسعر زائد وعدم الإعلان عن أسعار وعدم تداول الفواتير وإنتاج خبز سيئ الصنع وتعبئة خبز بوزن ناقص وغيرها من المخالفات.

وأوضح أن الضبوط التموينية المنظمة تنوعت ما بين ضبوط قضائية تم إحالتها إلى القضاء المختص وفق القانون 14 وضبوط تسوية تم المصالحة عليها ودفع الغرامات المالية المترتبة على المخالفين أصولاً، وتوزعت ما بين ضبوط تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار وضبوط تتعلق باللحوم الحمراء والبيضاء وأخرى بالمحروقات ومخالفات البيع بسعر زائد والغش والتدليس ومواد مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية، مشيراً إلى أن عناصر حماية المستهلك نظموا 40 ضبطاً يتعلق باللحوم الحمراء والبيضاء وضبطوا كمية تزيد عن 350 كغ من اللحوم الحمراء خلال جولاتهم على أسواق المدينة والريف، موضحاً أنه تم يوم أمس ضبط محل قصابة في حي الغوطة يقوم صاحبه بختم الذبائح بأختام مزورة لتضليل المستهلك بنوعية اللحوم وإيهامه بصحتها بالإضافة لقيامه بذبح أنثى غنم العواس الاقتصادية والجمع بين أكثر من نوع لحم ضمن محله، ومحل قصابة آخر في حي الإنشاءات بداخله لحم خروف غير مدموغ بخاتم المسلخ البلدي، ومحال أخرى في كل من سوق الحشيش وقرية كفر عبد بداخلها لحوم مثلجة مجهولة المصدر دخلت إلى الأسواق بطرق غير قانونية.

من جانبه بين رئيس دائرة حماية المستهلك بالمديرية بسام مشعل لـ«الوطن» أن دائرة حماية المستهلك سيرت أكثر من 190 دورية جوالة من عناصرها على مختلف الأسواق على امتداد المحافظة منذ بداية شهر رمضان الكريم وحتى تاريخه، وأغلقت 36 محلاً وفعالية تجارية، وتم سحب 75 عينة من المواد الغذائية والتموينية لتحليلها في مخابر المديرية والتأكد من صلاحيتها وموافقتها للشروط الصحية المطلوبة، مبيناً أن 12 عينة منها كانت مطابقة و10 عينات مخالفة والباقي ما زالت قيد التحليل.