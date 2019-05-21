شؤون محلية

لا قانون يلزم المطاعم بالإغلاق في رمضان … محافظة دمشق تمنح تراخيص موسمية للمأكولات والمشروبات في رمضان

| حمزة الحاج محمد

الأربعاء, 22-05-2019

أكد عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق مازن الغراوي تقديم محافظة دمشق التسهيلات اللازمة لأصحاب المحال التجارية والباعة الجوالين بما يتناسب مع هــذا الشهر الفضيل، منوهــاً بأن المحافظــة تمنــح التراخيــص للمأكولات والمشــروبات الشــعبية الدارجة في هذا الشهر مثل «الناعم – المعروك – السوس – التمر هنــدي» والأولوية في منــح تلــك التراخيص لــذوي الشـــهداء والجرحــى وأصحاب الاحتياجـــات الخاصـــة.
وأشار الغراوي في حديثه للزميلة «الاقتصادية» إلى أنه يتم تحديد المواقع المناسبة بالتنسيق مع الدائرة المعنية في المحافظة مع مراعاة عدم إغلاق الطرق والأرصفة ومنع الازدحام وما يزعج الجوار.
وأكد الغراوي أنه لا قانون يلزم المحل بالإغلاق.. ولكن صاحب المحل أو المطعم هو فرد من شريحة الناس، وبالتالي يرى نفسه تلقائياً ملزماً باحترام قيم وتقاليد وأخلاقيات هذه البيئة، لذلك نرى هذه المطاعم بشكل تلقائي تنتقل إلى مصدر رزق آخر.
وفي سياق متصل جرت العادة على صدور تعميم أو بلاغ من رئاسة مجلس الوزراء يحدد فيها عدد ساعات العمل خلال هذا الشهر الفضيل، كما قال مدير العمل المركزي في الشؤون الاجتماعية والعمل محمود الدمراني: يتطلب عدم قيام صاحب العمل بتشغيل العامل لأكثر من ثماني ساعات فعلية أو 48 ساعة في الأسبوع يتخللها فترات الراحة المخصصة للطعام، مع تأكيد ألا يعمل العامل لأكثر من خمس ساعات متواصلة تتبعها فترة راحة، بحيث يحصل كل عامل على فترة راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة وبأجر كامل.

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