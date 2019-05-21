ألفا مستنفد عادوا إلى مقاعد الدراسة في «حقوق دمشق» … ملندي لـ «الوطن»: طلاب بأسماء وهمية على «الفيسبوك» يروجون لنوط وملخصات

بين عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق ماهر ملندي لـ «الوطن» أن ألفي طالب مستنفد عاد إلى مقاعد الدراسة بموجب مرسوم المستنفدين الصادر مؤخراً، موضحاً أن نسبة المسجلين إلى الامتحانات القادمة تقدر بـ75 بالمئة من إجمالي عدد المستنفدين في الكلية الذي يصل إلى 3 آلاف طالب وطالبة.

ولفت ملندي إلى إصدار برنامج التعليم المفتوح قبل فترة لإتاحة الفرصة للطلاب بالتحضير الجيد للامتحانات المقرر أن تبدأ بـ7 تموز القادم بعد انتهاء امتحانات الدورة الثانية ضمن النظام الفصلي المعدل، علماً أن عدد الطلاب في برنامج الدراسات القانونية في التعليم المفتوح يقدر بـ10 آلاف طالب من المتوقع أن يتقدم نصفهم إلى الامتحانات.

كما أشار عميد الكلية إلى اتخاذ جميع الإجراءات وتأمين المستلزمات لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ذاكراً أن عدد الطلاب في الكلية يتجاوز 10 آلاف طالب وطالبة خلال سنوات الدراسة الأربع.

منوهاً بوجود 70 عضو هيئة تدريسية على رأس عملهم، و120 موظفاً بين تعليم عال وتعليم مفتوح، كما يوجد 1000 طالب دراسات عليا (ماجستيرات أكاديمية وتأهيل وتخصص) ملتزمون بالرقابة في الامتحانات.

وأوضح عميد كلية الحقوق أن هناك ازدياداً ملحوظاً في إقبال الطلاب على شراء الكتاب الجامعي بنسبة 30 بالمئة، وهي نسبة جيدة، منوهاً بأن الطلاب بدؤوا يقتنعون بأهمية الكتاب الجامعي والابتعاد عن الملخصات والنوط المغلوطة المنتشرة خلال الفترة السابقة، الأمر الذي أدى إلى ازدياد نسب النجاح، مشيراً إلى السماح للطالب بالاطلاع على ورقته الامتحانية، كما يتم نشر جميع سلالم التصحيح على لوحة الإعلانات وضمن موقع الكلية.

ونوه ملندي بإجراءات اتخذت سابقاً للحد من الاعتماد على الملخصات من خلال متابعة الطلاب ومن يروج إلى النوط الجامعية غير الصحيحة في حرم الكلية.

مؤكداً وجود طلاب يروجون للمكتبات بأسماء وهمية على صفحات التواصل الاجتماعي «الفيسبوك»، علماً أن الملخصات والنوط الجامعية انتشرت خلال الفترة الماضية بشكل فاضح الأمر الذي أدى إلى انخفاض نسب النجاح، ما اقتضى تشكيل لجنة لمتابعة الأمر من خلال إجراءات اتخذت لضبط هذا الموضوع والحد منه قدر الإمكان.