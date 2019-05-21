اقتصاد

خميس يبحث سبل التعاون الاقتصادي وإعادة الإعمار مع نائب وزير خارجية الهند

| وكالات

الأربعاء, 22-05-2019

بحث رئيس مجلس الوزراء عماد خميس ظهر أمس مع نائب وزير الخارجية الهندي تي اس تيرومورتي والوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
وبحسب سانا، تناول اللقاء كيفية مساهمة الشركات الهندية في إعادة الإعمار والاستعدادات الجارية لعقد اجتماعات الدورة الثالثة للجنة المشتركة السورية الهندية للتعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية والفنية في الفترة القادمة.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره لجمهورية الهند حكومة وشعباً لمواقفها الثابتة تجاه ما يجري في سورية من حرب إرهابية، موضحاً أهمية وضع أسس متينة لعلاقات اقتصادية تحقق تطلعات شعبي البلدين ومصالحهما المشتركة، إضافة إلى تعزيز التعاون والشراكة بين المؤسسات والشركات السورية والهندية.
وأشار إلى أن سورية تتطلع لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والعلمية مع الهند والاستفادة من خبرات الجانب الهندي المتقدمة في مجال تقنية المعلومات، مبدياً ترحيبه بمشاركة الشركات والفعاليات الاقتصادية الهندية في إقامة مشروعات استثمارية بمرحلة إعادة الإعمار ما يسهم في دفع العلاقات إلى مستوى متقدم في جميع المجالات.
بدوره أكد نائب وزير الخارجية الهندي أن بلاده تولي اهتماماً خاصاً بتطوير علاقات التعاون الاقتصادي مع سورية والخروج بنتائج إيجابية خلال اجتماعات اللجنة المشتركة السورية الهندية نظراً للعلاقة التاريخية المتجذرة التي تربط البلدين الصديقين، مبيناً ضرورة تنشيط مجلس رجال الأعمال السوري الهندي والتعاون في مجال التدريب المهني والتقني.
حضر اللقاء رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عماد الصابوني ونائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد والسفير الهندي في دمشق.

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