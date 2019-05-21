في الأول من أيار من كل عام، يتنادى عمال العالم إلى الاتحاد للحفاظ على حقوقهم أمام مستقبلهم من الرأسماليين والمستغلين هاتفين بذلك الشعار «يا عمال العالم اتحدوا»، أما نحن أبناء فلسطين فإننا نهيب بالزعامات الفلسطينية التي نصَّبت نفسها في مراكز قيادة لا ندري أن كانوا أهلاً لها في الأصل، نهيب بهؤلاء صارخين: أيها المنكوبون اتحدوا.

سبعون عاماً وتزيد، ذاق فيها شعبنا العربي الفلسطيني، ليس الأمرين، فحسب، وإنما مرارات الدنيا كلها، سبعون مرت لم يذق فيها الفلسطينيون غير صنوف من العذاب والألم والحسرة والضياع والفاقة، والتقتيل والتشريد وذل الاغتراب مما لم يقع مثله على بشر.

لقد قيض لهذا الشعب، في وقت من الأوقات، من كان حكيماً من القادة ونظيفاً صادقاً في مسعاه لاسترجاع الحق الذي اغتصب، الوطن الذي استلب، بالمقاومة والنضال سبيلاً إلى ذلك، غير أن هؤلاء مضوا، فجاء بعدهم من تصدوا للمهمة، أو هذا هو المفترض فيهم، غير أنهم هم من أسهم في إيصال قضيتنا إلى ما صارت إليه حتى الآن، على أيديهم حدث هذا، عن وعي، أو غباء، أو ضلوع في عمالة، ويكفي أن نذكر صنيعهم في «أوسلو» وما أسفرت عنه من تبعات وتداعيات، وكوارث ليس أقلها ما عرف بالتنسيق الأمني، والمفاوضات العبثية، والاكتفاء بسلطة «قزمة« على جزءمن بلادنا، وتقديم باقيها للعدو الطامع لقمة سائغة، وإذا ما استمر الحال على هذا المنوال، بين فريقين حاكمين في غزة والقطاع مما يتخذه الأعداء ومن معهم، ذريعة لمزيد من ذلك أن: الكل يزعم أن انقسامكم هو السبب المعطل لأي تقدم في صالح القضية.

المتخاذلون من العرب يتخذون الانقسام ذريعة للهرولة وراء العدو والتمسح بأذياله، بحجة أنهم لن يكونوا ملكيين أكثر من الملك!

العدو يمضي في ابتلاع مزيد من الأرض، نهباً وسرقة، لإقامة المزيد من المستوطنات بحيث لم يكد يبقى من فلسطين أكثر من 15 بالمئة لمن هم فيها، وهؤلاء مصيرهم في قادم الأيام التهجير القسري عند إعلان «الدولة اليهودية» بعد أن أصدروا قانوناً بيهوديتها.

الأميركيون، وقد جاءت العدو فرصة العمر، بوصول الرئيس دونالد ترامب إلى سدة الحكم في البيت الأبيض، فها هو وفي غضون زمن قصير جداً من ولايته يقدم لهم ما لم يحلموا بأكثر منه على أيدي سابقيه، القدس عاصمة لدولتهم، السفارة الأميركية تنقل إليها ويتبعها من يتبع من دول تحتذي بها مجاملة أو ضلوعاً أو ارتشاء!

يزيد على ذلك أنه يقدم لهم الجولان العربي السوريهدية مجانية، ثم يهيئ لما يسمونه صفقة القرن لتكون الضربة القاضية القاصمة المفضية إلى تصفية القضية الفلسطينية نهائياً، بحيث لا يعود هناك ذكر لها في المحافل الدولية، أما شعبها فليذهب إلى الجحيم في عرف ترامب ومستشاره للأمن القومي جون بولتون ووزير خارجيته مايك بومبيو إلى آخر زمرة المعتدين القراصنة.

على أي غنيمة تتخاصمون «يا سادة» والعدو يحيط بكم من كل جانب، يحاصركم أرضاً وسماء وبحراً، بقيادة تاجر في واشنطن، وفاجر في تل أبيب، ومن وراءهما قبائل العربان الذليلة الخانعة، تتخاصمون على جنس الملائكة، وربما على المكاسب والمغانم الموهومة فيما العدو يتربص بكم للقضاء على مستقبل البلاد وأهلها إلى أن تحين له فرصة الانقضاض بالضربة القاضية.

صحيح أن هناك إخوة لكم، أي محور المقاومة العظيم، يقف للعدو بالمرصاد، لكنكم مسؤولون أمامهم أيضاً لتؤازروهم بوحدتكم ولا تحبطوهم بانقساماتكم التي أزمنت وكأنكم أدمنتموها.

في الجعبة الكثير مما يمكن أن يقال، ولكن تكفينا الآن المطالبة للسادة قيادات غزة والضفة بتحكيم ضمائرهم، إن كانت هناك بقية حية منها، بالاتحاد، ونهيب بهم نحن أبناء الشعب العربي الفلسطيني صارخين بصوت واحد صيحة تبلغ عنان السماء: أيها المنكوبون اتحدوا على مبدأ مقدس هو تحرير فلسطين من البحر إلى النهر لتعود إلى الوضع الذي كانت عليه على مدى الزمان.