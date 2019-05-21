الفدرالي الروسي: 5 آلاف داعشي يتمركزون شمالي أفغانستان

أكد مدير جهاز الأمن الفدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف أنه وعلى الرغم من الهزائم التي لحقت بالإرهابيين في سورية والعراق إلا أنهم لا يزالون قادرين على تنفيذ عمليات إرهابية في أنحاء العالم.

ونقلت وكالة تاس عن بورتنيكوف قوله خلال اجتماع لأجهزة الأمن في بلدان رابطة الدول المستقلة في العاصمة الطاجيكية دوشنبه: «على الرغم من تكبد التنظيمات الإرهابية الدولية خسائر فادحة في سورية والعراق إلا أنهم لا يزالون يمتلكون المصادر والإمكانات الكافية ولا سيما تلك التي يقدمها لهم داعموهم الغربيون لشن هجمات حول العالم».

وبيّن بورتنيكوف أن نحو 5 آلاف إرهابي من فرع ولاية خراسان التابع لتنظيم «داعش» الإرهابي يتمركزون في المناطق الشمالية من أفغانستان قرب حدود بلدان رابطة الدول المستقلة.

وأوضح بورتنيكوف أن الإرهابيين الدوليين ينوون استخدام أرامل وزوجات وأطفال الإرهابيين الذين أعيدوا مؤخراً بشكل جماعي إلى أوطانهم للقيام بأعمال إرهابية لافتاً إلى أن البعض من الإرهابيين يسعى إلى إقامة معاقل جديدة في شمالي إفريقيا وجنوب شرق آسيا وهو ما يثير قلقاً كبيراً لدى روسيا.

وتابع: «حصلنا على معلومات موثوقة حول ممارسة المجرمين لطرق وأساليب جديدة لأنشطة تخريبية، حيث يملك المجرمون مواد وتكنولوجيا وبنية تحتية لإنتاج الأسلحة الكيميائية والسموم الحيوية».

وأوضح بورتنيكوف أن الإرهابيين يستخدمون بشكل متزايد المدفوعات الإلكترونية والعملات المشفرة لنقل الأموال، «التي وردت من بعض الدول والمنظمات التي تدعم الشبكة الإرهابية العالمية».