«القومي الاجتماعي» في لبنان: المقاومة ستسقط صفقة القرن

أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان أن المقاومة بمختلف قواها ستسقط ما تسمى «صفقة القرن» ومن يدعمها ويروج لها مديناً كل المحاولات الرامية إلى تمرير تلك الصفقة.

ورأى الحزب في بيان له أمس أن بعض المحاولات من قبل بعض الأنظمة لتمرير هذه الصفقة «ليست إيغالاً في التطبيع مع العدو الصهيوني وحسب بل انخراط كلي من قبل تلك الأنظمة في تصفية القضية الفلسطينية»، محذراً من الصفقات التي يتم عرضها حول إقرار مشاريع اقتصادية واستثمارية في الضفة الغربية أو قطاع غزة مقابل التخلي عن حق عودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه ووطنه وشطب قضية اللاجئين.

وشدد الحزب على أنه «بات لزاماً على كل القوى الفلسطينية أن تتوحد وتتآزر وتتحرك لإفشال صفقة القرن من خلال التأكيد على التمسك بخيار المقاومة سبيلاً للتحرير والقضاء على كل أشكال التآمر وكذلك تصعيد النضال بكل أشكاله وإطلاق انتفاضة فلسطينية جديدة بقيادة موحدة وإرادة مصممة».

ودعا الحزب في بيانه كل القوى والأحزاب والحركات في المنطقة العربية إلى مساندة الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه، وقال: إنه «آن الأوان لكي تستعيد الشعوب العربية زمام المبادرة وتسقط المؤامرات التي تستهدف حقوقها وكرامتها».