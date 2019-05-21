رئيس أركان الجيش الجزائري: لا تسمحوا للخبيثين بالتسلل بينكم!

حذر رئيس أركان الجيش الجزائري، أمس الثلاثاء، مواطني بلده من مخططات «خبيثة» تحاك، ومن شأنها تعريض البلد إلى مخاطر تهدد استقراره وأمنه.

وقال الفريق قايد صالح، الذي يشغل أيضاً منصب نائب وزير الدفاع الوطني، خلال اليوم الثالث من زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة بمدينة ورقلة، إنه يجب على الشعب «التحلي باليقظة وأن يضع يده في يد جيشه»، داعياً الجزائريين إلى «عدم السماح لأصحاب المخططات الخبيثة بالتسلل بين صفوفه».

كما طمأن قايد صالح مواطني بلده بشأن سير العدالة، مؤكداً أن «النهج المتبع في مكافحة الفساد يرتكز على أساس متين ومعلومات صحيحة ومؤكدة وملفات ثابتة القرائن مما أزعج العصابة وأثار الرعب»، متهماً من سماهم بالعصابة بـ«محاولة عرقلة مساعي الجيش والعدالة».

وفي سياق متصل تمكن الطلبة الجزائريون أمس من بلوغ قصر الحكومة بالعاصمة، على الرغم من الإجراءات الأمنية والاستثنائية والتطويق المشدد للمبنى.

وخرج الطلاب، الذين قدر عددهم بالآلاف، في موعدهم الأسبوعي مرددين شعارات رافضة لموعد الانتخابات وللحكومة، وداعين لتنحي رموز النظام وقائد الأركان، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، وهو ما تسبب في العديد من حالات الإغماء.

يذكر أن الطلبة الجزائريين يخرجون في احتجاجات أسبوعية، وسط إضرابات دائمة ومتكررة في الكثير من جامعات الجزائر.