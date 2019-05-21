المقداد يترأس اجتماع اللجنة الوطنية السورية للقانون الدولي الإنساني

أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد على التزام الحكومة السورية التام بأحكام القانون الدولي الإنساني في جهودها لمكافحة الإرهاب.

وعقدت اللجنة الوطنية السورية للقانون الدولي الإنساني اجتماعاً، صباح أمس، في مقر وزارة الخارجية والمغتربين، برئاسة المقداد وبحضور ممثلي وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والتعليم العالي في اللجنة الوطنية، إضافة إلى ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصفة مراقب.

وتم خلال الاجتماع استعراض نشاطات اللجنة خلال شهري آذار ونيسان 2019 في إطار تنفيذ الخطة التنفيذية لأنشطة اللجنة لعام 2019 والتي أقرتها اللجنة في اجتماعها الذي عقدته بتاريخ 25 شباط 2019، وذلك بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي تتضمن تنظيم ورشات عمل في القانون الدولي الإنساني لمختلف القطاعات في مؤسسات الدولة المعنية.

المقداد الذي يرأس اللجنة، أكد خلال الاجتماع على أهمية التنفيذ الكامل للخطة التنفيذية بما يكفل تحقيق النتائج المرجوة منها وخاصةً في إطار الدور الهام المناط باللجنة الوطنية في دعم جهود الحكومة السورية الرامية إلى نشر الوعي والتثقيف بالقانون الدولي الإنساني في الجمهورية العربية السورية، وإبراز الوجه الحضاري لسورية الذي أكد دائماً احترامها للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني، موضحاً في هذا السياق التزام الحكومة السورية التام بأحكام القانون الدولي الإنساني في جهودها لمكافحة الإرهاب.