برجك اليوم – الخميس 23 أيار 2019

اليوم للحلول ولحل بعض الأزمات القائمة ولمباشرة الحوار وللتوصل إلى اتفاقات ولتسعد بالأخبار العاطفية وللحب الذي يحيط بك ويوسع أُفق الاختيارات لديك وحولك.

كن أهدأ في تصرفاتك واستفد من وجود عطارد ما يجعل أصدقاءك أداة دعم ومساندة فلا تتردد في طلب المساعدة ولا تكن خجولاً في طلب الدعم حين تحتاجه.