برجك اليوم
برجك اليوم – الخميس 23 أيار 2019
| نجلاء قباني
|الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان
اليوم للحلول ولحل بعض الأزمات القائمة ولمباشرة الحوار وللتوصل إلى اتفاقات ولتسعد بالأخبار العاطفية وللحب الذي يحيط بك ويوسع أُفق الاختيارات لديك وحولك.
| الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار
كن أهدأ في تصرفاتك واستفد من وجود عطارد ما يجعل أصدقاءك أداة دعم ومساندة فلا تتردد في طلب المساعدة ولا تكن خجولاً في طلب الدعم حين تحتاجه.
|الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران
أمورك العاطفية مهتزة فاحذر الاحتيال أو تصعيد الخلافات بعناد أو بمواقف متعنتة ولا تترك الأمور عائمة لكي لا تتضايق من وعود كاذبة أو تدخل نزاعات أنت بغنى عنها.
|السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز
أدعوك للحذر والانتباه على صحتك وسلامتك، حاول قدر الإمكان الاسترخاء وأنت تميل إلى الكسل رغم كثرة الانشغال وتراكم الأعمال فابحث عمن يساعدك.
|الأسد | 23 تموز إلى 21 آب
قدراتك فائقة في التواصل مع كل الفعاليات الموجودة حولك والسبب أنك محاور جيد وتقتحم الحياة والمستقبل بثقة نتيجة كل الأحداث الجيدة في علاقاتك العملية.
|العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول
كن أكثر هدوءاً في التعاطي مع شتى المجالات وراقب الأوضاع قبل أن تخوض الجديد والحقيقة أنك محبط ويائس والنقد أو التدخلات في حياتك العملية تزيدك توتراً.
|الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول
أنت في الفترة الأفضل لتمتين علاقاتك بأصدقائك وبزوجتك وبأهلك وقد تفكر بسفر وتلقى الحفاوة أينما وجدت وقد تفكر بترتيب أمورك العاطفية وبمساعدة العائلة.
|العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني
سيحمل هذا اليوم تفكيراً في سفر يغذي مواردك ويمنحك المكاسب المادية وسوف يلزمك المال الذي تنفقه على الرفاهية في أمور أكثر أهمية فدخلك ليس قدر صرفك.
|القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول
أنت تقارن نفسك بمن حولك وتعرف تماماً أنك أفضل لأنك تحمل هدفاً تسعى له فلا تتردد في قراراتك فأحلامك لا حدود لها ولا شيء يقف ضدك فبادر في العمل.
|الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني
أنا أظن أنك ستسأل نفسك مراراً أين وصلت؟ وأين تريد الوصول في المستقبل فقد تعاني من الوهم فاعتمد على الوقائع قبل أن تباشر أي مشروع جديد.
|الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط
يوم للقاءات الإيجابية والتعرف على أصدقاء جدد وقد تجتمع العائلة للمباركة أو لمناقشة أمر خاص بفرح عائلي الأمور جيدة ومفرحة وأنت تستمتع بالجو الجيد.
|الحوت | 20 شباط إلى 20 آذار
أنت عصبي ومستعجل للحلول وقد تضطر لفعل أشياء لست راضياً عنها فدقق في كل الأمور الصغيرة منها وتابع أمورك بنفسك بعيداً عن الاعتماد على الآخرين.