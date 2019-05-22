شكران مرتجى تقلق محبيها في كذبة أيار … غزل علني بين قصي خولي ونادين نجيم.. ونيرمين الفقي تنفي تعرضها لحادث سير

تشابهت منشورات النجوم هذا الأسبوع بمنشورات الأسبوع الماضي من ناحية المضمون، وخاصة أنها تعلقت بمعظمها ببرامج أو مسلسلات الشهر الكريم وإلى التفاصيل:

كذبة أيار

تداول رواد الإنترنت صورة للممثلة السورية شكران مرتجى على فراش المستشفى ومحاطة بأحد الأطباء، فأقلقت محبيها وتساءلوا عن صحتها.

لكنها طمأنت متابعيها على صحتها مؤكدة أن الصورة تم التقاطها خلال تصوير أحد البرامج.

وصرحت: «أنا بخير يا غوالي، اللي صار مشهد ببداية كاش مع النجوم، بس بحبكم لا تقلقوا كذبة آخر أيار».

حماهما الله

نشرت الفنانة السورية ​رويدا عطية​ صورة لطفلها «زين» برفقة شقيقتها شيماء، حيث ظهرا في الصورة التي نشرتها رويدا عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، على حين كانت شيماء تحمل زين وتحتضنه.

وعلّقت رويدا: «الحب بصورة، يقبروني أنتو التنين وكنت مفكره زين رح ياخد محبتك من قلبي، طلع قلبي ما بيخونك، اللـه يحميكون يارب».

إشادة ومديح

أشاد الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ بالممثل السوري «​تيم حسن» والأدوار التي يؤديها في مسلسلاته منذ أن لعب دور الملك فاروق حتى نجاحه في مسلسل «الهيبة الحصاد».

وقال عاصي: «يعشق تمثيل تيم حسن منذ أدائه دور الملك فاروق، وتابع مثنياً على أداء ممثلين آخرين: «أويس مخللاتي أحب تمثيله كثيراً وعبدو شاهين من ضيعتي البقاع والقديرة الممثلة منى واصف التي أعرفها معرفة شخصية وعلى قدر ما هي ممثلة مهمة هي أم مهمة حقاً».

وأشار إلى الممثلات اللواتي شاركن تيم في الهيبة: «نادين نجيم الممثلة اللبنانية استطاعت أن تترك بصمة مهمة في الدراما، وبعدها نيكول سابا وفاليري أبو شقرا وأحبهنّ جميعاً».

وبدوره نشر تيم حسن مقطع فيديو من المقابلة وعلّق عليه قائلاً: «محبتي وتقديري للغالي عاصي الحلاني كل الشكر على رأيك ومتابعتك».

حلة محشي

نشرت مقدمة البرامج بوسي شلبي مقطع فيديو يحمل الطابع المرح يجمعها بوفاء عامر ورجاء الجداوي على متن إحدى الطائرات في طريقهن إلى دبي.

وكانت المفاجأة هي اصطحاب وفاء عامر معها على متن الطائرة «حلة محشي ملفوف»، في حين جلبت بوسي كنافة من أجل التحلية بعد الإفطار، وهو ما جعل قائد الطائرة يعترض على هذا الأمر لتظهر وفاء وهي تتحدث مع الكابتن وتسأله إن كان يعرفها أو لا وتطلب منه أن يتركهن لأنها وعدت صديقتيها بإحضار محشي ليفطرن على متن الطائرة.

من ناحية ثانية، أوضحت عامر​ التصريح التي أدلت به سابقاً حول تشبيهها الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ بالممثلة المصرية الراحلة ​فاتن حمامة​، الأمر الذي أثار ضدّها موجة كبيرة من الانتقادات.

وقالت: إنه لا يمكن لأحد أن يأخذ مكان أحد، مشيرةً إلى أنه تم اقتطاع كلامها وفي البرامج المسجلة لا يسأل أحد عما سيظهر من عدمه.

وأضافت: «قلت عن ياسمين صبري، لو تعبت واشتغلت على نفسها، واتعلمت التمثيل واختارت أدواراً جيدة هتكون حاجة زي فاتن حمامة».

وتابعت: «لا أُحب تشبيه أحد برمز من رموز مصر لأن فاتن حمامة هرم من أهرامات مصر»، موضحة: «لا يجوز أبداً أن أختزل تاريخها في تاريخ حد لسه وجه جديد، وياسمين لسه العمر قدامها وربنا يديها الصحة».

وعكة صحية

شغلت الفنانة الكبيرة سهير البابلي الكثيرين بعد تداول صور لها وهي بداخل العناية المركزة بأحد المستشفيات بالقاهرة، حيث شعر محبوها بالقلق الشديد عليها.

لكن ابنتها نيفين قررت وضع حد لهذا القلق، وأكدت أن والدتها بخير وقالت: «والدتي لا تعاني من أي أمراض خطيرة وكل ما في الأمر أنها تعرضت لوعكة صحية وخضعت للفحوصات اللازمة وسوف تتلقى العلاج اللازم ولكن في منزلها حيث غادرت المستشفى».

بدورها، سارعت الممثلة إسعاد يونس إلى طمأنة محبي سهير بعدما قامت بزيارتها للاطمئنان على صحتها، وبدت فيها الأخيرة بصحة جيدة ولكنها خسرت الكثير من وزنها. وأكدت أنها باتت أفضل بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها وتسببت في دخولها إلى المستشفى.

حلة جديدة

بعد كشفها الحقائق واتهام زوجها السابق أحمد سعد بمحاولة قتلها، تحرص الفنانة سمية الخشاب على تمرير بعض الرسائل التي تعبر عن غضبها وانزعاجها من خلال صفحتها على تطبيق إنستغرام.

وفي أول خطوة بعد مقابلته ببرنامج «شيخ الحارة»، أعادت الخشاب فتح صفحتها الثانية على إنستغرام وعادت للتواصل مع متابعيها من خلالها، ونشرت مؤخراً صورة لها وعلقت عليها قائلة «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين»، الأمر الذي اعتبره متابعوها بأنها مناجاة لرب العالمين لإنقاذها من المشكلة التي تقع فيها مع طليقها.

وعلى خطا الفنانة ريم البارودي، كشفت الخشاب عن قيامها بتغيير جذري في شكلها، ونشرت صورة لها بتسريحة شعر مختلفة مع عدسات لاصقة باللون الأزرق ووعدت متابعيها بلوك جديد، في محاولة منها للخروج من الأزمة التي تمر بها بحلة جديدة تساعده على تحسين مزاجها.

أزمة حقيقية

أكدت الفنانة لطيفة أنها تواجه أزمة حقيقية بسبب ادعاء الكثير من الأشخاص بأنهم يتولون إدارة أعمالها.

ولهذا السبب قررت وضع حد لهذه الأزمة واستغلت حسابها على تطبيق إنستغرام، وكشفت من خلاله عن مدير أعمالها وكتبت:» أشخاص كتير بتدعي أنها مديرة أعمالي.. أنا الوحيدة المسؤولة عن شغلي مدام دوريس موريس إسكندر».

لطيفة تلقت العديد من التعليقات من جمهورها ينصحوها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص يدعي كذباً أنه مدير أعمالها.

عيد سعيد

احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مع متابعيها على موقع «انستغرام» بعيد ميلاد ابنتها ميلا، حيث نشرت فيديو من أجواء الاحتفال السعيد.

وظهرت في الفيديو مع أفراد أسرتها، زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم وإيلا وميلا، مع الأطفال خلال الرقص والغناء أمام قالب الحلوى.

وعلقت بقولها: «عيد ميلاد سعيد لأميرتنا وحبنا الأول ميلا».

الخيال حياة

نشرت الفنانة المصرية هنا شيح رسالة أثارت الكثير من الجدل بين متابعيها وجمهورها، وظل التساؤل حول ماذا تقصد هنا بهذا الكلام يدور بين المتابعين.

وقالت هنا في منشورها: إن «الحياة هي الحلم اللي بيتحقق، وإنها «لا تحب أن تظل الأحلام أحلام».

وعلقت قائلة: «أنا مش بحب الأحلام تفضل أحلام.. يا تتحقق يا إما أمشي وأبطل أحلم.. الحياة بالنسبة لي هي الحلم اللي بيتحقق.. ولنا في الخيال حياة.. الحلم والخيال هما اللي بيخلوا لحياتنا طعم ومعنى.. خلي حلمك كبير وخلي خيالك أوسع».

خمسة ونص

وجهت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم رسالة مباشرة إلى زميلها وشريكها في مسلسل «خمسة ونص»، الممثل السوري قصي خولي بعد حلوله ضيفاً في برنامج «مجموعة إنسان».

وأعربت نادين عن محبتها الكبيرة لقصي وتمنت له دوام النجاح في مسيرته الفنية فكتبت: «قصي مبارح كنت رائع وشو حلو كلامك يا صديقي وقدي أنا فخورة فيك اللـه يوفقك على طول بتستاهل كل النجاح».

وكان قصي خولي قد أعرب في البرنامج عن سعادته بالتعامل مع نجيم في مسلسل «خمسة ونص» واحترامه الكبير لها.

عمل جديد

كشفت الفنانة المغربية دنيا بطمة عن تحضيرها لعمل غنائي جديد، حيث من المتوقع طرحه خلال الفترة المقبلة.

ونشرت صوراً لها من داخل الاستوديو، وعلقت عليها قائلة: «انتظروني في عمل رائع قريباً، شكر كبير للهيئة الملكية المغربية للتنمية والتواصل الإفريقي والعالمي على اهتمامهم وثقتهم، وعلى رأسهم الأستاذ محمد بوصفيحة والسيدة حنان الوردي».

وأضافت: «العمل من كلمات الأستاذ نبيل جاي، وألحان وتوزيع المبدع محمد الشرابي، الصراحة تسجيل الأغاني معاك مختلف جداً، اللـه يعطيك الصحة، وشكراً لكم جميعاً الشباب».

كلام إشاعات

نفت الممثلة المصرية ​نيرمين الفقي​ خبر تعرضها لحادث سير، وقالت: «حسبي اللـه ونعم الوكيل في الناس المريضة إشاعة سخيفة من ناس مريضة، أحب أطمن كل من سمع عن إشاعة إني عملت حادثة أن ده كلام إشاعات من ناس مريضة».

وأضافت: «بشكر جداً صديقتي رانيا ياسين على اهتمامها، ويارب بحق الأيام المفترجة ابعد عنا ولاد الحرام واسترها معانا دنيا وآخره، وفي النهاية أرجو لما حد يسمع إشاعة ما ينشرها إلا لما يتأكد».

أغنية رائعة

عبّرت الفنانة اللبنانية ​إليسا عن إعجابها الشديد بأغنية الفنان المصري ​محمد حماقي​» قادرين نعملها» التي تهدف لدعم مستشفى مصري يهتم بالأطفال المصابين بالسرطان، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، ألحان الفنان عمرو مصطفى، وتوزيع الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

وكتبت: «عاجزة عن الكلام محمد حماقي ما هذه الأغنية الرائعة».