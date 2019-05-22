إنارة أكثر من 92 بالمئة من ريف القنيطرة المحرر

بيّن مدير عام شركة كهرباء القنيطرة خالد سليمان قيام الورشات الفنية العاملة بالشركة بتركيب 166 مركز تحويل وباستطاعات مختلفة «إنارة عامة ومضخات مياه»، مؤكداً إنارة أكثر من 92% من قرى ريفي المحافظة الشمالي والجنوبي المحرر من الإرهاب حيث يتبقى نحو 7 قرى من القطاع الأوسط علما أن الورشات الفنية تتابع أعمال إعادة تأهيل الشبكات حيث من المتوقع خلال الأسبوع الأول من حزيران القادم أن تكون جميع هذه القرى منارة.

وأشار سليمان إلى أنه في مجال إعادة الإعمار تم تجهيز مراكز تحويل في أم العظام ورسم شباط وأم اللوكس وعين الزبدة وعين القاضي والبصالي القديم والجديد ورسم البيضة والشارع والشولي وصيدا وحانوت صيدا والفتيان والرزانية وتل صاحي، إضافة إلى عدد من المضخات لإيصال المياه إلى الأهالي منها مضخة بريقة ونبع الصخر والمربعات الشرقية، أما في مجال صيانة مراكز التحويل فقد تم صيانة مركز الكروم والخدمات الفنية القديمة ومكتب الطوارئ القديم مع إبدال كبل الارتباط كما تم تركيب قاطع توتر منخفض لمركز تحويل المعكر بقرية جبا.

وأوضح مدير كهرباء القنيطرة أنه تم تأهيل نحو 16 كم من شبكات التوتر المتوسط و25 كم شبكات توتر منخفض، أما في مجال الصيانة فقد تم صيانة ومعالجة 408 شكاوى مقدمة من المواطنين في قطاع مكتب طوارئ خان أرنبة وتوزيع حمولات على مركز تحويل بخان أرنبة، لافتاً إلى العمل في مجال خدمة المشتركين حيث تم تزويدهم بـ33 عداداً أحادي وثلاثي الطور وإبدال 52 عداداً أحادياً وثلاثياً كما تم إجراء جولات مسح على العدادات للمشتركين وتكليف ورشات الصيانة قطع التيار عن المتخلفين عن الدفع ومراقبة شبكات التوتر المنخفض ومنع التعدي وتأشير مراكز تحويل قرية الناصرية ومضخات المياه (درعا)، وفي مجال الصيانة فهي تتم حسب الخطة السنوية وقد قامت الورشات بصيانة وشد خطوط التوتر المتوسط والمنخفض بقرى المحافظة إضافة إلى استنفار جميع الورشات ومكاتب الطوارئ لإصلاح كل الأعطال التي حصلت على الشبكات والمحولات نتيجة الأعطال سواء أكانت طبيعية أم تخريبية للحفاظ على وثوقية التغذية الكهربائية لكل المشتركين في كل أنحاء المحافظة.

وأكد سليمان أن كهرباء القنيطرة تعاني عدم التزام بعض جهات القطاع الخاص والعام على الرغم من مخاطبة الجهات العامة بضرورة تسديد الفواتير المترتبة عليهم من أثمان الطاقة المستجرة من قبلها حيث إن عدم التسديد يؤثر سلباً في عمل الشركة نتيجة عدم توافر السيولة لدى الشركة، كما تعاني الشركة زيادة نسبة الاستجرار غير المشروع من المواطنين وخاصة المهجرين.