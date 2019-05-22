شؤون محلية

الأوقاف تحدد الحد الأدنى لصدقة الفطر ولفدية الصيام بـ600 ليرة والأوسط بـ1200 … الحد الأدنى لنصاب الفضة 210 آلاف والأعلى للذهب 1.6 مليون

| الوطن

الخميس, 23-05-2019

أصدرت وزارة الأوقاف تعميماً حددت بموجبه مقدار صدقة الفطر وفدية الصيام ونصاب زكاة المال النقدي لعام 2019.
وأشار التعميم الذي وصل إلى «الوطن» نسخة منه إلى أن الأسعار تختلف من زمن إلى آخر، ومن محافظة وبلدة إلى محافظة وبلدة أخريين، وأنه تم تقدير صدقة الفطر بالحد الأدنى بمبلغ 600 ل.س لكل شخص والحد الأوسط 1200 ل.س لكل شخص، ومن تطوع خيراً فهو خير له ومن زاد زاد اللـه في حسناته.
ومقدار نصاب زكاة المال النقدي لنصاب الفضة وهو الحد الأدنى 210000 ل.س تقريباً، ومقدار نصاب الذهب وهو الحد الأعلى 1.600.000 ل.س تقريباً.
وأشار التعميم إلى أن قيمة نصاب الزكاة تقدر بسعر يوم وجوب الزكاة في كل عام.
ولفت التعميم إلى أن العطاء والإحسان يعودان على صاحبهما بالخير في الدنيا والآخرة، مصداقاً لقول اللـه تبارك وتعالى: ((وما تنفقوا من خير فلأنفسكم)) (البقرة 272). علماً أن الخالق سبحانه وتعالى قد قال: ((لا يكلف اللـه نفساً إلا وسعها) (البقرة 286) فمن لم يجد قوت يوم العيد وليلة العيد فلا يجب عليه شيء.
وطالب التعميم بعدم إصدار فتاوى أو نشرات مطبوعة إلا بعد الرجوع إلى الوزارة، حتى لا نجعل الناس في فوضى بكثرة الفتاوى وأرقامها.

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