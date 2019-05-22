ما عجز عنه الرجال حققته سيدات العربي

توج فريق سيدات النادي العربي بكرة القدم بالبطولة على مستوى سورية للمرة الثالثة بتاريخه والثانية على التوالي، حيث سبق توج فريق العربي ببطولة الدوري للسيدات في شهر آب الماضي وبطولة دوري الناشئات في شهر نيسان من عام 2016.

للحديث أكثر عن هذا الإنجاز ومسيرة الفريق التقت «الوطن» المدير الفني للفريق الكابتن مفيد زهر الدين وكان معه الحديث التالي:

بداية.. شكراً لصحيفة «الوطن».

عن دوري السيدات: كان الدوري الأخير مقرراً في روزنامة الاتحاد على أن يقام في شهر شباط لكن تأخير إقامته لنهاية شهر نيسان أثر في جاهزية فريقنا فلدينا تسع لاعبات يتحضرن لامتحان الشهادة الثانوية، لذلك كانت تدريبات هؤلاء في الفترة الأخيرة غير منتظمة وهن (نور حمشو – كاترين قطرب – هديل الريشاني – غرام نوفل- دينا السمان – وئام عزام – ثراء زهر الدين) فقد شارك في الدوري الأخير ثلاث لاعبات، هن (نور حمشو – كاترين قطرب – دينا السمان) كما غابت عن المشاركة اللاعبة الهدافة شمس الشعشاع لالتزامها بالدوام في كلية الطب التحضيري بجامعة دمشق، لذلك هذا التأجيل في إقامة الدوري أثر في جاهزية فريقنا.

كيف كانت رغبة الحفاظ على اللقب؟

قمنا بتكثيف التدريبات وركزنا على رفع اللياقة البدنية وكذلك الجانب التكتيكي والخططي، وأنهينا فترة التحضير بإقامة مباراة ودية مع فريق نادي عمال السويداء انتهت بفوز فريقنا 0/11.

وبعد إجراء القرعة حيث قسمت الأندية العشرة إلى مجموعتين، فقمنا بإبلاغ إدارة النادي العربي وكذلك وسائل الإعلام المختلفة بأننا نتوقع صدارة المجموعة من دون خسارة، ومن ثم الفوز بمباراة نصف النهائي، والانتقال لنكون طرفاً في المباراة النهائية، وهذا ما حصل فعلاً.

نتائج وألقاب

لقد فزنا على جميع فرق المجموعة على الجهاد 1/4، وعلى جرمانا 0/6 وعلى قطنا 0/39 وعلى أشرفية صحنايا 0/15، ومن ثم الفوز على نادي محافظة حمص بمباراة نصف النهائي 3/8.

وتابع الفريق مشواره الواثق بالفوز في المباراة النهائية على شرطة حماة 0/3، وبالتالي التتويج وحمل كأس البطولة، بينما حصلت لاعبتنا يارا زهر الدين على كأس هدافة البطولة بـ36 هدفاً، وكانت أحقية حارسة مرمانا بالحصول على لقب أفضل حارسة مرمى بعد أن تلقى مرمانا أربعة أهداف فقط في 6 مباريات، لكن ذهب اللقب لاعتبارات لم نفهمها.

ما أسباب فوز فريقكم بالبطولة؟

1- الحالة الانضباطية التي تسود فريقنا وكذلك أجواء المحبة والألفة.

2- اعتماد فريقنا خلال مباريات البطولة (عدا المباراة النهائية) على إشراك معظم اللاعبات، حيث ظهر البدلاء كالأساسيين.

3- دراسة الفرق المنافسة لنا بشكل جيد والتعامل معها كما يجب (كل مباراة على حدة).

والصعوبات لابد من ذكرها:

عدم وجود أوقات كافية لتدريبات الفريق على ملعب العشب الصناعي، فلدينا حصة تدريبية واحدة مدتها ساعة ونصف – يوم الخميس – (نصف ملعب) علماً بأن البطولة القادمة في الشهر الثامن (دوري على ملاعب العشب 11*11).

ما الاقتراحات لتطوير اللعبة؟

أن يتم الاهتمام بالفريق بشكل أكبر، في الوقت الذي نتمنى التعامل مع هذا الفريق كفريق استثنائي، فالكل يعلم بأنه لم يحدث أن حصل فريق وفي أي ناد من أندية المحافظة وفي جميع الألعاب الجماعية على بطولة سورية ولا مرة، فكيف حين نجد فريقاً نالها ثلاث مرات، لذلك يجب إبراز هذا الفريق كظاهرة تساعد في الإقبال على ممارسة اللعبة وبالتالي ضمان استمراريتها.

أصحاب الإنجاز

الجهاز الفني والإداري: 1- مفيد زهر الدين – مدرب 2- رفعت خداج – م مدرب وإداري 3- فراس الحمد – مدرب لياقة 4- يزن مرشد – مدرب حراس مرمى واللاعبات: 1- يارا زهر الدين 2- سارة زهر الدين 3- نور حمشو 4- لجين غزالي 5- كاترين قطرب 6- فرح زين الدين 7- تيماء أبو فخر 8- دينا السمان 9- ضحى الملحم 10 – إليسا أبو حسون 11- داليا أبو عاصي 12- رنيم معروف 13- مايا العريضي 14- شذى عربي 15- تالا نور الدين 16- نيفين أبو منذر.

ما اقتراحات تطوير اللعبة على مستوى سورية؟

إدراج مسابقة كرة القدم الأنثوية ضمن مسابقات الأولمبياد الوطني للناشئين والذي يقام سنوياً.

فيما يخص النادي: تكريم الفريق عن حصوله على الإنجاز في مدة لا تتعدى أسبوعاً كما يحصل مع باقي الأندية، في الوقت الذي يحتفلون ويكرمون فرقهم عند حصولهم على المركز الثاني أو الثالث.

رئيس النادي العربي إحسان العباس قال:

لا شك فريق حقق ألقاباً ونتائج وحضوراً مميزاً لهو بلا شك ظاهرة تستحق التقدير، وقد سبق أن كرمت إدارة النادي الفريق وكوادره بحفل رائع وبحضور رفيع المستوى، ولن تبخل الإدارة بدعم هذا الفريق وسنعمل على تكريمهن قريباً ونسعى لتطوير آلية العمل وتوسيع قاعدة اللعبة بالتعاون مع المدارس والأندية وتأمين الداعمين للاستمرار في المقدمة.

لمسنا على هامش البطولة توجه القيادة الرياضية لدعم وتطوير هذا اللون من الرياضة ونعلم أن هناك دعماً قارياً ودولياً نتمنى تخصيص النادي بجزء من هذا الدعم للكرة الأنثوية ليبقى الفريق في خطه المتصاعد وتوسع قاعدة اللعبة في المحافظة.