20 ضبطاً وتشميع صيدلية في اللاذقية لبيع أدوية مخدرة … نقيب صيادلة اللاذقية لـ«الوطن»: الدواء السوري يصدر إلى أكثر من 20 بلداً في العالم

طالبَ عدد من أعضاء مجلس محافظة اللاذقية خلال مناقشتهم الواقع الصحي مع المعنيين في اجتماع مجلس المحافظة الأخير، بضرورة إيجاد آلية لمتابعة وضبط عمليات بيع الدواء في الصيدليات، مقترحين إلزام الصيدلي بصرف فاتورة مع كل عملية بيع للحد قدر الإمكان من التلاعب بالأسعار.

نقيب الصيادلة في اللاذقية محمود شبار أكد لـ«الوطن» أنه تم تطبيق اللصاقة الليزرية على الأدوية الجديدة من قِبل وزارة الصحة للحد من عمليات شطب الأسعار، مشدداً على أنه لن يكون هناك أي شطب يدوي على الأسعار للدواء الجديد وسينتهي هذا الإشكال.

ولفت شبار إلى وجود 170 ضبطاً بحق الصيادلة خلال الربع الأول من العام الجاري، مبيناً أن الضبوط مسجلة بسبب مخالفات متعددة، منها فيما يخص التسعيرة وعدم التزام الصيدلي بالدوام وجدول المناوبة، منوهاً بأن النقابة جهة رقابية تلزم الصيدلي بالتواجد على رأس عمله.

وأكد نقيب الصيادلة أن لا وجود لأدوية فاسدة في اللاذقية، موضحاً أن النقابة ومن خلال جولاتها الدورية وأخذ عينات من الدواء الموجود في السوق لم تسجل أي مخالفة ببيع دواء فاسد على الإطلاق حتى تاريخه.

وعن وجود دواء مهرب في السوق، بيّن شبار وجود لجان مشتركة من مديرية الصحة ونقابة الصيادلة، تقوم بجولات على الصيدليات وفي حال ضبط دواء مهرب تتم مصادرته وإحالته إلى المديرية والوزارة مع إحالة الصيدلي لمجلس التأديب أصولاً.

ولفت شبار إلى وجود مندوب معيّن من النقابة يرافقه عناصر من التموين والجمارك، مهمتهم القيام بجولات على الصيدليات، منوهاً بأن المندوب لا يعلم الوجهة المراد الذهاب إليها بشكل مسبق، مع تغيير المندوب بين الحين والآخر.

وحول فعالية الدواء، أكد شبار أن سورية تصدر الدواء إلى أكثر من 20 بلداً في العالم، بسبب نوعيته الممتازة قائلاً إنه يتم سحب عينات بشكل دوري من الدواء في السوق ومن كافة الطبخات الدوائية وإرسالها إلى الوزارة للتأكد من فعاليتها ولا لغط عليها إطلاقاً.

وفيما يخص بيع الأدوية المخدرة في الصيدليات، شدد شبار على معاقبة كل صيدلي يبيع الدواء المخدر أو النفسي بدون وصفة طبية، مبيناً أن العقوبات رادعة تحيل الصيدلي إلى الجهات المختصة ومنها إلى القضاء وبحسب العقوبة يتم توقيف الصيدلي وإحالته إلى المجلس التأديبي، منوهاً بتسجيل 20 ضبطاً بهذا الخصوص، وإغلاق صيدلية مؤخراً، بالشمع الأحمر لمدة شهر بسبب بيع أدوية مخدرة دون وصفة طبية معتمدة أصولاً.

من جهة ثانية، بيّن شبار أن التوزع الجغرافي للصيدليات في اللاذقية كامل وشامل لكل المحافظة، لافتاً إلى وجود ألف صيدلية قائمة في المحافظة، وانتساب أكثر من ألفي صيدلي للنقابة منهم صيادلة ودراسات عليا وعدة اختصاصات أخرى.