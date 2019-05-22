طرطوس تستعد لمواجهة حرائق الصيف

بدأت الجهات المعنية في طرطوس باتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية تحضيراً لمواجهة الحرائق المتوقع حصولها هذا الصيف في الأراضي الزراعية أو الغابات والمواقع الحراجية على امتداد ساحة المحافظة، وفي هذا الإطار ترأس محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى صباح أمس اجتماعاً في مبنى المحافظة ضم الجهات العامة ذات العلاقة كافة بما فيها الزراعة والدفاع المدني وفوج الإطفاء ومجالس المدن جرى خلاله مناقشة الخطة المقترحة من مديرية الزراعة وإقرارها متضمنة الآلية المناسبة للتنسيق والتعاون بين تلك الجهات لمكافحة الحرائق فور وقوعها.

وفي السياق بيّن مدير الحراج حسن ناصيف أن الحفاظ على الرقعة الخضراء يتطلب قيام الجميع بواجباتهم لجهة الوقاية من وقوع الحرائق من خلال عدم التسبب بالحريق ضمن الأراضي الزراعية أو الحراجية، كما يتطلب تأمين مستلزمات إطفاء الحرائق والتعاون بين الجهات كافة للقيام بعمليات الإطفاء قبل استفحال الأضرار.

وأكد ناصيف أن مديرية الزراعة جهزت 19 صهريج مياه و10 سيارات لنقل العمال من مراكز الإطفاء الخمسة التابعة لها ووفرت أدوات الإطفاء كافة وقامت بفرز وتعيين 350 عاملاً وباتت على أتم الاستعداد لمواجهة الحرائق مبيناً أن عدد الحرائق التي وقعت هذا الموسم بلغت حتى الآن 16 حريقاً جميعها ضمن الأراضي الزراعية وليس الحراجية أما حرائق العام الماضي فبلغت 288 حريقاً زراعياً و91 حريقاً حراجياً التهمت نحو مئتي دونم من الغابات وتمنى أن تقوم الوحدات الإدارية بتنظيف جوانب الطرق العامة كل في قطاعه لمنع انتقال أي شرارات نار منها باتجاه الأراضي الزراعية أو الحراجية.