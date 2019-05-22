8 سيارات إطفاء وثلاثة سائقين فقط في السويداء والاستعانة بـ«المخاتير» للوقاية

أتت النيران على 800 دونم من القمح والشعير في بلدة لاهثة استنفر على أثرها فوج إطفاء منطقة شهبا وفوج إطفاء مدينة السويداء بالتعاون مع الأهالي في البلدة لإخماد الحريق.

وبيّن رئيس فوج الإطفاء في السويداء نايف الشعار أن الأراضي الزراعية التي نشب بها الحريق كانت المجاورة لطريق دمشق- السويداء وتعود أسبابها إلى عقب سيجارة على الأرجح لافتاً إلى ضرورة توخي الحذر مع يباس الأعشاب بجانب الطريق المذكور مؤكداً ضرورة إقامة حزام ناري أمني بجانب الأراضي والحقول الزراعية الممتدة على جانبي الطرق وخاصة طريق دمشق– السويداء عن طريق فلاحة الأراضي الممتدة على جانبي الطريق بمساحة 5 أمتار على الأقل لضمان عدم اشتعالها على الأقل من أعقاب السجائر.

ولفت الشعار إلى تمكن فوج الإطفاء في السويداء من إخماد 13 حريقاً خلال يوم أمس 11 منها ناجم عن اشتعال النيران بالأعشاب وتمكن من السيطرة على الحرائق التي نشبت رغم تنبيه الأهالي بعدم حرق الأعشاب المحيطة بمنازلهم من دون إشراف فوج الإطفاء والاكتفاء بعملية التعشيب وأضاف: تم الاجتماع والاتفاق مع الجهات المعنية بالمحافظة من دفاع مدني ومياه وحراج على المؤازرة في حال نشوب أي حريق إلا انه لم يتم التجاوب والتعاون ما أدى إلى قيام عناصر الفوج من قطع استراحاتهم لمؤازرة العناصر المناوبة لكي يتم تحريك أكبر عدد من سيارات الإطفاء لأن الفوج يفتقد إلى الكادر الكافي من العناصر والسائقين حيث في الفوج 8 سيارات عاملة إلا أنه لا يتوافر ضمن المناوبة الواحدة سوى 3 سائقين بكل فئة ومن حق العناصر الحصول على استراحاتهم بعد كل مناوبة.

وأشار الشعار إلى ضرورة تعاون المجتمع الأهلي في قضية الحرائق وخاصة المفتعل منها بقصد حرق الأعشاب اليابسة بجوار المنازل والحقول التي يصعب السيطرة عليها نظراً لكثافتها ونموها بعد موسم الأمطار الغزير لافتاً إلى أنه جرى اقتراح التواصل مع المخاتير في الأحياء كحل وقائي لكي يتم التنسيق مع أهالي كل حي على تحديد وقت لقيام الأهالي بحرق الأعشاب تلك بوجود سيارة وعناصر من فوج الإطفاء للمؤازرة في حال بدأت عمليات الحرق تلك ما يضمن السيطرة على أي حريق في حال امتداده ويخفف الضغظ على عناصر الفوج والسيارات على حد سواء ويحول دون تسبب أي ضرر يمكن أن يلحق في المنازل مشيراً إلى ضرورة توجيه الأهالي إلى عدم ركن آلياتهم بجانب الأراضي التي تنتشر بها الأعشاب (الخصاب) لان أي شرارة كهرباء أو عقب سيجارة يمكن أن يتسبب في حريق يمتد إلى آلياتهم وخاصة أن الفوج تمكن من إطفاء أكثر من آلية سواء سيارات أو دراجات نارية كان سبب الحرق امتداد النيران من حرق لأعشاب ضمن أراض جرى ركن الآليات بقربها مؤكداً ضرورة إقامة حزام ناري أمني بجانب الأراضي والحقول الزراعية الممتدة على جانبي الطرق وخاصة طريق دمشق- السويداء عن طريق فلاحة الأراضي الممتدة على جانبي الطريق بمساحة 5 مترات على الأقل لضمان عدم اشتعالها على الأقل من أعقاب السجائر.

هذا وبيّنت سجلات فوج الإطفاء خلال آذار ونيسان إخماد ما يزيد على 86 حريقاً مختلفاً من مس كهربائي إلى حرائق أعشاب وحراج وحوادث سيارات وحرائق قمامة وبترول إضافة إلى 106 مهام مختلفة قام بها الفوج من فتح مصاعد ومنازل وتنظيف بقايا حوادث.. الخ.