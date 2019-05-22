مدير عمليات الغاز لـ«الوطن»: تعبئة بوابير الغاز عن طريق الأسطوانات الصناعي حصراً

صرح مدير عمليات الغاز أحمد حسون لـ«الوطن» أن هناك دراسة لتوزيع أسطوانات الغاز الصناعي عبر البطاقة الذكية حالياً، وحتى تاريخه لم يطبق نظام توزيع تلك الأسطوانات عبر البطاقة الذكية.

وبيّن حسون أن كل خمس فعاليات اقتصادية تحصل على أسطوانات الغاز الصناعي من قبل الموزعين عن طريق قيامهم بتشكيل ملحق عقد، بحيث يأخذ هذا الموزع كمية الغاز الصناعي المخصصة لهذه الفعاليات من شركة المحروقات ويقوم بتوزيع الكمية عليهم، موضحاً أنه لا يحق للفعاليات الاقتصادية الحصول على أسطوانات الغاز المنزلية، ويحصلون فقط على أسطوانات الغاز الصناعية.

وأشار حسون إلى أن موزعي الغاز يوزعون أسطوانات غاز منزلي بالإضافة لأسطوانات الغاز الصناعي، لافتاً إلى أن كل ملحق عقد مخصص بكمية خمسين أسطوانة غاز صناعي، وبالتالي كل خمس فعاليات يحصلون على خمسين أسطوانة، أي إن كل فعالية تحصل على عشر أسطوانات غاز صناعي، بحسب حاجتها، وفي حال انتهاء الكمية تحصل على عشر أسطوانات أخرى.

وفيما يخص تعبئة بوابير الغاز بيّن حسون أن شركة المحروقات أعطت تعليمات بأن يتم تعبئة بوابير الغاز عن طريق أسطوانات الغاز الصناعي وليس الغاز المنزلي، لافتاً إلى أن بعض المعتمدين حاصلون على رخصة تعبئة بوابير الغاز، وهؤلاء منعتهم شركة المحروقات من الحصول على الغاز المنزلي وسمحت لهم فقط بالحصول على الغاز الصناعي، مشيراً إلى أن أسطوانة الغاز الصناعي تباع لمعتمدي الغاز بسعر 4 آلاف ليرة سورية وهي معبأة بكمية 16 كيلو غراماً، وهي مدعومة.

وبالنسبة لتلاعب بعض المعتمدين بسعر أسطوانة الغاز المنزلي أوضح حسون أنه في هذه الحالة من الممكن للمواطن تقديم شكوى إلى شركة المحروقات، وفي حال التأكد من التلاعب يتم إلغاء ترخيص المعتمد الذي يبيع بسعر زائد، بالإضافة لذلك يمكنه تقديم شكوى للتموين.

وأوضح حسون أن كل معتمدي الغاز في القطر حصلوا على أجهزة للبطاقة الذكية، لافتاً إلى أنه تم توزيع حتى تاريخه 410 أجهزة للبطاقة الذكية على معتمدي الغاز في ريف دمشق وفي دمشق 160 جهازاً للبطاقة الذكية.