دعت شركاءها للعمل على ذلك بشكل نشيط … موسكو: إطلاق عمل اللجنة الدستورية سيتم قريباً

أعلنت موسكو أن إطلاق عمل اللجنة الدستورية سيتم قريباً، ودعت شركاءها للعمل على ذلك بشكل نشيط، وجددت التأكيد على موقفها المبدئي بضرورة ضمان وحدة وسيادة واستقلال وسلامة سورية، وفقاً لقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، للصحفيين، أمس، وفق وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء: «نحن نعمل على ذلك، ونعتقد أننا قريبون (من إطلاق عمل اللجنة الدستورية)​​​. وندعو جميع شركائنا الذين نتفاعل معهم، وأعني بما في ذلك «ترويكا» أستانا (روسيا وتركيا وإيران)، وقبل كل شيء ممثلو الأمم المتحدة، للعمل بشكل بناء في هذا الشأن».

وأكد أنه يخطط لعقد اجتماع حول سورية في إطار «صيغة أستانا» على مستوى نواب وزراء الخارجية في حزيران القادم.

على صعيد متصل، ذكر موقع «روسيا اليوم» الإلكتروني أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، بحث مع الناطقة باسم «الجبهة الديمقراطية السورية» المعارضة، ميس الكريدي، أبعاد تسوية الأزمة السورية.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: «جرى تبادل الآراء حول تطور الوضع في سورية وحولها، مع التركيز على مهام التسوية السياسية للأزمة السورية​​​».

ووفق البيان، فقد «أكد الجانب الروسي على الموقف المبدئي حول ضرورة ضمان وحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، وفقاً لقرارات المؤتمر الوطني السوري في سوتشي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254».

وأوضح البيان، أن الجانبين بحثا تسوية الأزمة السورية في منصتي «أستانا» و«جنيف»، حيث استضافت مدينة سوتشي الساحلية الروسية، يومي 29-30 من كانون الثاني العام الماضي، مؤتمر الحوار الوطني السوري، تحت شعار «السلام للشعب السوري»، والذي أصبح الأول منذ بداية الصراع بضمه مجموعة واسعة من المشاركين على منصة تفاوض واحدة. واختتم المؤتمر بالاتفاق على تشكيل لجنة دستورية.