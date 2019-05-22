«حميميم» تعرضت لاعتداء صاروخي … الجيش يردي أكثر من 150 من «النصرة» في حماة

أكدت وزارة الدفاع الروسية أمس، أن الجيش العربي السوري قضى على أكثر من 150 مسلحاً من تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي ودمر عتاداً ثقيلاً له في حماة، في وقت تعرضت فيه قاعدة «حميميم» لاعتداء صاروخي.

وذكرت الوزارة في بيان، نقله الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»، أن الجيش السوري قضى على أكثر من 150 مسلحاً لـ«النصرة» ودمر 3 دبابات و24 سيارة مزودة برشاشات ثقيلة.

وقال البيان: إن قوات الجيش العربي السوري صدت منذ صباح 22 الجاري (أمس)، 3 هجمات مكثفة لمسلحي «جبهة النصرة» على التجمع السكني في بلدة كفر نبودة (شمال غرب مدينة حماة).

وأضاف البيان: شارك في هذا الهجوم نحو 500 مسلح و7 دبابات و4 سيارات مشاة ونحو 30 سيارة مزودة برشاشات ثقيلة وسيارتان تحملان متفجرات يقودانهما انتحاريان.

وأعلنت الوزارة أيضاً عن استخدام الإرهابيين لراجمات الصواريخ لشن هجمات على قاعدة حميميم الروسية بسورية.

وأضاف البيان: «في 22 أيار الجاري نفذ المسلحون 17 عملية إطلاق صواريخ من منطقة خفض التصعيد في إدلب باتجاه قاعدة حميميم الجوية الروسية، 8 صواريخ منها لم تصل حتى إلى القاعدة الجوية، أما الصواريخ التسعة المتبقية فقد تم صدها من قوات الدفاع الجوي في القاعدة الجوية الروسية».

وكان الجيش العربي السوري قد بدأ مؤخراً عملية عسكرية واسعة النطاق لتحرير ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي المتاخم لمحافظة إدلب من سيطرة التنظيمات الإرهابية، تمكّن خلالها من استعادة عدد من البلدات والتلال الإستراتيجية، أهمها مزرعة الراضي والبانة الجنابرة، وتل عثمان، التي مهدت للسيطرة على كفر نبودة وقلعة المضيق، المنطقتين الإستراتيجيتين.

وأول من أمس، أكد رئيس المركز الروسي للمصالحة في سورية (التابع لوزارة الدفاع الروسية) فيكتور كوبتشيشين، أن مسلحي المليشيات المنضوية تحت لواء تنظيم «النصرة» هاجموا في الساعة 17:35 من يوم الثلاثاء (أول من أمس)، مواقع قوات الجيش في مساري الهبيط- كفر نبودة وكفر زيتا- الحماميات، باستخدام دبابات ومركبات مفخخة، وأن وحدات الجيش تتصدى في الوقت الحالي لهجمات الإرهابيين المكثفة.