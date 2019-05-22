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«يونيسيف»: 29 ألف ابن داعشي أجنبي في سورية!

| الوطن- وكالات

الخميس, 23-05-2019

كشفت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة «يونيسيف» عن أن 29 ألف طفل أجنبي من أبناء مسلحي تنظيم داعش الإرهابي ما زالوا في سورية.
وأوضحت المديرة التنفيذية لـ«يونيسيف»، هنرييتا فور، في بيان نشره الموقع الرسمي للمنظمة، أن 20 ألفاً من مجمل هؤلاء الأطفال عراقيون، فيما تعود أصول 9 آلاف منهم إلى 60 دولة حول العالم. وبحسب البيان، فإن أغلبهم ولدوا في سورية أو سافروا إليها بصحبة ذويهم، أما الجزء المتبقي «فإما تم تجنيدهم قسراً أو خُدعوا فانضموا للجماعات المسلحة، أو أنهم اضطروا إلى الانضمام إلى هذه الجماعات كي يتمكنوا من النجاة».

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