الوثبة ينتزع بطاقة التأهل

عوّض الوثبة سقوطه أمام الوحدة بهدف وحيد ذهاباً وانتصر بثلاثة أهداف لهدف ليتمكن من حجز مقعده بنصف نهائي كأس الجمهورية التي جرت بينهما يوم الجمعة في حمص.

الدقائق الأولى حملت معها الكثير من الحذر من الطرفين وبدا أن كل شيء يسير بشكل ممتاز للضيف حين تابع يوسف محمد تمريرة مازن العيس واستغل الارتباك داخل المنطقة ليتمكن من افتتاح التسجيل «د10» لكن صدمة الهدف أيقظت الوثباويين فحصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء إثر إعاقة داخل المنطقة للدعبول وهو ما ساعد إبراهيم العبدالله على تسجيل هدف التعادل «د14».

هذا الهدف أدخل الثقة للمضيف ليواصل حماسه ويطلق شوفان تسديدة من خارج منطقة الجزاء فاجأت العالمة لتعطي الوثبة التقدم باللقاء «د16» وقبل أن يستوعب الوحدة ما يحدث وجد نفسه متأخراً بحصيلة المباراتين بعد أن أخطأ إبراهيم عالمة بإيقاف تسديدة الرفاعي ليستغل أنس بوطة الهدية ويسجل الهدف الثالث «د20» وبعد هذا الهدف هدأت ثورة أصحاب الأرض وبدؤوا بالعودة للخلف أمام سيطرة الوحدة لكن هذه السيطرة لم تحمل معها أي خطورة لينتهي الشوط بتقدم جيد للمضيف.

بالشوط الثاني واصل الوحدة سيطرته لكن مرة أخرى لم تكُن الفرص بالغزارة المنتظرة فجرب حمدكو حظه بتسديدة أخطأت طريق المرمى، حالها حال رأسية المبيض ومحاولة البديل النجار وبالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع حصل حارس الوثبة على بطاقة صفراء ثانية بعد أن اتهمه الحكم بتعمد إهدار الوقت وبظل انتهاء تبديلات الوثبة اضطر المدافع إبراهيم العبدالله لمتابعة اللقاء كحارس مرمى لكن الوحدة لم ينجح باستغلال هذا الأمر لينتهي اللقاء بنتيجة أعلنت عن نهاية موسم الوحدة دون أي لقب على حين سيواجه الوثبة النواعير بنصف النهائي وسط طموح الفريقين بتحقيق أول لقب لهما بالبطولة.