المواصلات الطرقية توضح أسباب عدم صرف بدلات الاستملاك

إشارة إلى الشكوى الخاصة بصرف بدلات الاستملاك التي نشرت في صحيفة «الوطن» تاريخ 15/4/2019 بالعدد /3132/ نبين ما يلي:

تم استملاك منطقة بلوزة العقارية كمنطقة غير محددة ومحررة بموجب القرار رقم /7/ لعام 2000 لصالح تحسين طريق /مرقبة- القمصية/ وتم صرف أكثر من /200/ مئتي معاملة (منشآت+ أشجار) لمنطقة بلوزة العقارية كما تم صرف أكثر من /100/ مئة معاملة (أرض- أشجار- منشآت) للمناطق العقارية المستملكة المحددة والمحررة.

لم يتم صرف قيمة الأراضي لمنطقة بلوزة العقارية بسبب عدم تحديدها وتحريرها وعدم وجود مخططات عقارية أو بيانات قيد أو أرقام عقارات وقد تابعنا من ذلك التاريخ وحتى الآن إجراءات التحديد والتحرير لهذه المنطقة فيما يخص الاستملاك وفق الكتب «المرفق صورة عنها» ذوات الأرقام:

(262/ص.أ تاريخ 21/2/2007- 1074/ص.أ تاريخ 3/9/2013- 1321/ص.أ تاريخ 24/10/2013- 765/ص.س تاريخ 4/4/2019).

وبعد انتهاء أعمال التحديد والتحرير المؤقت لمنطقة بلوزة العقارية بتاريخ 25/10/2015 كما هو مبين بكتاب مديرية المصالح العقارية رقم 3292/ط تاريخ 23/4/2019 «المرفق صورة عنه» وبعدها تم فتح الاعتراضات عند القاضي العقاري بالشيخ بدر لأجل توثيق الملكية ومخططات التحديد.

ولضرورة استكمال إجراءات وإنجاز إضبارة الاستملاك من قبلنا قمنا بعدها بطلب الحصول على (بيانات قيد عقارية- بيانات مساحة- مخططات عقارية) لمنطة بلوزة العقارية بموجب كتبنا «المرفق صورة عنها» ذوات الأرقام: (1690/ص. س تاريخ 10/7/2018- 1691/ص.س تاريخ 10/7/2018).

وبناء لتلك المتابعة تم موافاتنا من قبل مديرية المصالح العقارية بطرطوس بيانات المساحة والمخططات العقارية كما قمنا باستخراج بيانات القيد بالتنسيق مع المعنيين في دائرة المصالح العقارية بالشيخ بدر.

– كما بينت المصالح العقارية بالشيخ بدر بموجب كتابها بلا رقم تاريخ 25/4/2019 «المرفق صورة عنه» أن تاريخ تثبيت معظم محاضر العقارات كان بعام 2016 ولكنه ما زال هناك عدد من محاضر العقارات لم يبت فيها القاضي العقاري حتى هذا التاريخ.

– بالنسبة إلى الإضبارة الاستملاكية لمنطقة بلوزة العقارية تم إرسالها إلى مديرية الاستملاك للمتابعة وإجراء اللازم بموجب كتابنا رقم 882/ص.س تاريخ 23/4/2019 «المرفق صورة عنه».

مدير فرع طرطوس

للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية

المهندس محمد نديم يوسف