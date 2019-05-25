عربي ودولي

بري لوفد الكونغرس الأميركي: لبنان لن يتنازل عن سيادته وحقوقه

| وكالات

الأحد, 26-05-2019

أبلغ رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي إليوت أنجيل، أن لبنان لا يسعى للحرب مع كيان الاحتلال الإسرائيلي لكنه لن يتنازل عن سيادته وحقوقه بالبر والبحر.
وأكد بري عند استقباله السيناتور أنجيل، والوفد المرافق له، قبل ظهر أمس في مقره بعين التينة في بيروت، أنه «ليس متشائماً حول الأوضاع في لبنان، الذي استطاع أن يتجاوز مراحل عديدة صعبة من خلال وحدة اللبنانيين والحوار في ما بينهم». وتطرق الحديث إلى المساعي الأميركية بشأن ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان وكيان الاحتلال، فأكد بري للوفد الأميركي أن «لبنان لن يتنازل عن سيادته وحقوقه».

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