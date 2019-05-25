خربوطلي لـ«الوطن»: وجّهنا بتخصيص الدفعة الأولى لريف حلب الشرقي المحرّر … «الكهرباء» تتعاقد لاستيراد محولات لتأهيل شبكات المناطق المتضررة

كشف وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي عن توقيع عقد جديد لاستيراد عدد من المحولات لاستكمال تأهيل المنظومة الكهربائية في المناطق المحررة، مبيناً أنّه بالتزامن مع الإعلان عن الانتهاء من ربط بخط التوتر العالي 230 كيلو فولط، تم توجيه المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء بتخصيص أو دفعة من المحولات التي ستصل إلى سورية من العقد المذكور، إلى ريف حلب الشرقي، ليصار البدء بإعادة تأهيل الشبكات فيها كاملة من أمراس وأعمدة… وغيرها.

وأشار خربوطلي إلى أنّ الريف الشرقي المحرر من محافظة حلب خصص له نحو 46 مليار ليرة لإعادة تأهيل المنظومة الكهربائية فيه، مشيراً إلى أنّه يحتاج إلى 500 محولة، مؤكّداً أنّ موضوع ربط السدود تم الانتهاء منه وتم إنجاز خط التوتر العالي، ويتم حالياً متابعة التفاصيل الأخرى ولاستكمال عملية الربط، ليصار الإعلان عنها بشكل رسمي قريباً.

وفي سياق آخر، أشار وزير الكهرباء إلى أهمية عودة محطة توليد كهرباء الزارة بريف حماة إلى العمل لكونها تقع في المنطقة الوسطى في سورية، وتشكل عقد ربط في المنظومة الكهربائية بين الشمال والساحل والجنوب والوسط، موضحاً أنّ الكهرباء المنتجة من المحطة تُضخ إلى المنظومة الكهربائية السورية حيث تشكل رافداً أساسياً للمنظومة الكهربائية السورية.

وأوضح خربوطلي أنّ محطة توليد الزارة تعدّ محطة نوعية واستراتيجية لكونها تقوم على مجموعات توليد منها يعمل على مادة الفيول وأخرى تعمل على مادة الغاز الطبيعي، لافتاً إلى أنّ الاستطاعة الإجمالية للمحطة تبلغ 600 كيلو واط.

وكان وزير الكهرباء قد أعلن خلال زيارته الأخيرة للمحطة عودتها للعمل وربطها بالشبكة العامة بعد عمل متواصل، لافتاً إلى أنّ المحطة تعرضت لأضرار جسيمة في مبردات المحولة الثانية 15/230 كيلو فولط وأضرار في جدار المحولة ما تسبب في تهريب الزيت وتوقفها عن العمل، إضافة لأضرار في برج التبريد للعنفة الثانية واحتراق كابلات التحكم التي تصل برج التبريد والمحولة الرافعة بغرفة التحكم، مؤكّداً أنّ عمال الكهرباء سيبقون رديفاً للجيش العربي السوري لإنارة كل شبر محرر من سورية.

وتعرضت محطة توليد الزارة لأضرار جرّاء شظايا الاعتداء الإرهابي يوم الأربعاء 22 أيار بطائرة مسيّرة كان هدفها إلحاق الضرر والأذى بالمحطة وإخراجها من الخدمة، وكان قد تم إصلاح المحطة بأيد وخبرات وطنية وبوقت قياسي.