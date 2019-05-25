كوبا تشيد بصمود سورية في مواجهة الحرب الإرهابية

جددت كوبا أمس، دعمها الثابت لسورية في مواجه الإرهاب، وأكدت أن صوتها في المحافل الدولية سيبقى دائماً إلى جانب هذا البلد.

وجددت نائب وزير الخارجية الكوبية أنايانسي رودريغيز كاميخو، دعم بلادها الثابت لسورية واعتزازها بصمود ومقاومة جيشها وشعبها وقيادتها في مواجهة الحرب الإرهابية التي تتعرض لها منذ أكثر من 8 سنوات، وذلك خلال لقاء سفير سورية لدى كوبا إدريس ميا في دار السكن السوري بالعاصمة هافانا بعدد من سفراء الدول الصديقة وحضور مدير إدارة إفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الكوبية.

وأعربت رودريغيز بحسب وكالة «سانا» للانباء، عن تقديرها لمواقف سورية الداعمة لكوبا في نضالها لرفع الحصار الأميركي المفروض على بلادها منذ ستين عاماً.

ونوهت رودريغيز، بالعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الصديقين، مؤكدة أن صوت كوبا في المحافل الدولية سيبقى دائماً إلى جانب سورية.

من جهته أكد ميا تقدير سورية لمواقف كوبا الداعمة للقضايا العربية العادلة في المحافل الدولية، مشدداً على أن البلدين يقفان في خندق واحد في مواجهة الإمبريالية العالمية وأدواتها.

ولفت ميا إلى أن سورية ستستمر في الوقوف إلى جانب كوبا في جهودها الهادفة لرفع الحصار الظالم والجائر الذي تفرضه الولايات المتحدة الأميركية عنها.