الأولى

«البنتاغون»: القوات الإضافية للشرق الأوسط لن تنشر في سورية

| وكالات

الأحد, 26-05-2019

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» أن القوات الإضافية التي سيتم إرسالها إلى الشرق الأوسط لن تنشر في سورية أو العراق.
وأعلنت الولايات المتّحدة الأميركية أول من أمس أنها ستنشر 1500 جندي إضافي في الشرق الأوسط.
وحسبما قال وزير الدّفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان في بيان، نقلته وكالة «أ ف ب»، فإن هذه القوّات تهدف إلى «تعزيز حماية القوّات الأميركيّة وأمنها، نظراً إلى التّهديدات المستمرّة من جانب إيران، بما في ذلك الحرس الثوري ومؤيّديه».
وقالت نائبة الوزير المكلّفة بالشّؤون الدوليّة في «البنتاغون» كيتي ويلبرغر: «إنّ قرار نشر جنود وقدرات إضافية لا يشمل سورية أو العراق».
في المقابل، اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن «تعزيز الوجود الأميركي في منطقتنا خطير للغاية على السلام والأمن الدوليين ويجب مواجهته».

مقالات ذات صلة

الأحد, 26-05-2019

«النصرة» تقر بتوريط النظام التركي لها في معارك ريف حماة الشمالي وتعتبرها انتحاراً لإرهابيها … الجيش رد على خروقات الإرهاب شمالاً ويسحق مسلحيه

الأحد, 26-05-2019

«ذا هيل»: الرئيس الأسد انتصر وعلى ترامب الخروج من سورية

الأحد, 26-05-2019

«قسد» تجازف خارج سقف الوطن بمفاوضات مع النظام التركي حول «الآمنة»

الأحد, 26-05-2019

الأمن اللبناني ينفي إعادة المهجرين قسراً … عائلات من الغوطة تعود من عفرين

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock