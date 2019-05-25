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«قسد» تجازف خارج سقف الوطن بمفاوضات مع النظام التركي حول «الآمنة»

| وكالات

الأحد, 26-05-2019

يبدو أن ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية – قسد» اختارت المجازفة خارج سقف الوطن والتحقت بالركب التركي الأميركي كورقة مساومة بينهما، إذ دخلت بمفاوضات غير مباشرة مع أنقرة، التي تصنفهم تنظيماً إرهابياً، بشأن «المنطقة الآمنة» المزعومة، وكشف عضو ما يسمى «المجلس الرئاسي» لـ«مجلس سورية الديمقراطية – مسد» آزاد برازي عن «وساطات» بين الأخيرة والنظام التركي للوصول إلى ما سماها «صيغاً توافقية» بخصوص «الآمنة»، مشدداً على أن رؤيتهم «تختلف كلياً» عن الرؤية التركية.
وعلق برازي، حول وجود «حوارات» غير مباشرة بين «قسد» ونظام أردوغان بالقول: إن «الحوار هو خيار إستراتيجي لنا»، لافتاً إلى أنه «إذا كانت الظروف مهيئة فلا شك سنجنح نحو الحوار سواء مع النظام أم تركيا، وفق أسس سليمة وندية»، وذلك بحسب ما نقلته عنه مواقع إلكترونية معارضة.

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