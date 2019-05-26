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مجرم يضع شرطاً غريباً لتسليم نفسه

| وكالات

الإثنين, 27-05-2019

عقد العاملون في قسم شرطة مدينة تورينغتون في الولايات المتحدة الأميركية صفقة غريبة جداً مع مجرم محلي على أمل أن يؤدي ذلك إلى اعتقاله.
وذكرت صحيفة سكاي نيوز، أن المطلوب خوسيه سيمز وافق على تسليم نفسه للشرطة إذا جمع المنشور الذي كتب عنه في «فيسبوك» أكثر من 15 ألف إعجاب.
وقال ضابط قسم الشرطة: «لقد وافق المطلوب على تسليم نفسه لنا، إذا استطعنا الحصول على 15 ألف إعجاب على هذا المنشور (أنا قلت 10 آلاف وهو أجاب 20 ألفا وقسمنا الرقم مناصفة).
وأشار رجال الشرطة إلى أن هذا الأمر سيكون صعباً جداً، لكنه قابل للتنفيذ وطلبوا من مستخدمي الإنترنت المساعدة.
وعلى الرغم من أن المنشور حقق أكثر من 20 ألف إعجاب في «فيسبوك»، فإن سيمز لم يسلم نفسه للشرطة بعد. لكن عناصر الأمن وعدوا متابعي الإنترنت بإطلاعهم على كل جديد، وسيعملون على تحديث المنشور بعد أن يسلم الجاني نفسه.

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