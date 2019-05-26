رياضة

فهد عودة ودع الحرية!

| مأمون جبيلي

الإثنين, 27-05-2019

بات في حكم المؤكد أن نجم الكرامة السابق فهد عودة لن يكون في قافلة فريق الحرية المتجهة إلى دمشق الشهر المقبل للعب المباراة الفاصلة مع الجزيرة حيث أكدت مصادر الفريق الحلبي أن العودة انتهى عقده رسميا مع الأخضر بانتهاء مشاركته معه في تجمع دمشق الأخير المؤهل للدوري الممتاز بعد تجربة غير موفقة دامت نحو 70 يوما فقط قبض خلالها مليون ونصف مليون ليرة واللافت أن مدرب الحرية محمد إسطنبلي الذي كان أشد السعداء بتعاقد ناديه مع العودة لم يمنحه فرصة اللعب والمشاركة مع فريقه في أول مباراتين بتجمع دمشق أمام الجهاد والجزيرة واكتفى بإشراكه في أول 65 دقيقة فقط من المباراة الأخيرة أمام عمال حماة حيث تم استبداله في الشوط الثاني!
ولن يكون عودة الغائب الوحيد عن المباراة الفاصلة بل سيفتقد الفريق العرباوي خدمات مهاجمه الموهوب جمال درويش الذي بات مع العودة خارج حسابات الجهاز التدريبي لفريق الحرية الذي يصل بعد غد الثلاثاء إلى مدينة حماة لخوض أولى مبارياته الاستعدادية لمواجهة الجزيرة، وستكون البداية مع النواعير على أن يلعب خلال معسكره التدريبي المزمع إقامته في العاصمة دمشق منتصف شهر حزيران مع الجيش والوحدة حسب ما نقله لنا مدرب حراس الفريق نذير الطاهر الذي كشف عن أن فريقه سيدعم صفوفه باللاعب مجد الدين مكسور حيث ينتظر وصوله من لبنان قريبا جدا.
وشرح الكابتن نذير المزيد الإيضاحات حول أوضاع اللاعب فهد عودة وقال خلال حديثه الخاص لـ«الوطن» أنا أحترمه لأنه يستحق الاحترام ولكن بعالم كرة القدم أنت عندما تجلب لاعباً محترفاً يجب أن يصنع لك الفارق وهو لم يستطيع صنع هذا الفارق لربما الفترة الزمنية كانت قليلة أو عدم الانسجام، فمن الطبيعي أي لاعب لا يلبي الطموح سيكون خارج حساب أي مدرب.

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