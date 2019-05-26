في إياب ربع نهائي كأس الجمهورية الطليعة يكمل أركان المربع الذهبي

اكتمل امس في حماة ربع نهائي كأس الجمهورية بكرة القدم بلقاء الطليعة مع الجيش البطل واستطاع الطليعة التفوق على الجيش بركلات الترجيح 5/4 ففقد الجيش لقبه السابق وانضمت الطليعة إلى اركان المربع الذهبي للكأس وسيلعب مباراته القادمة في نصف النهائي مع تشرين في اللاذقية ومباراة الإياب ستكون في حماة بينما يلعب النواعير مع الوثبة مباراتي الذهاب والإياب في حمص وحماة والفائز من المباراتين سيتأهل إلى نهائي كأس الجمهورية لهذا الموسم.

الطليعة يقصي الجيش

| حماة- عمار شربعي

لأن لاعبي الطليعة عرفوا كيف يدافعون وبكثافة متقنة فرضها الشامي ورفاقه ومتى يهاجمون بنشاط التتان والسمان والعدي فقط ابتسمت لهم نتيجة الحصة الأولى وبحضرة العدي الشاب رسم أصحاب الأرض الخطوط العريضة للهدف الأول للطليعة الذي سجله محمد زينو عند الدقيقة 20 عن يسار المدنية ولم يستفد الضيوف من كرات الأشقر والعنيزان والمصطفى أمام مرمى المنجد لتشهد الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول ركلة حرة للطليعة من بعد 30 متراً يتصدى الزينو نفسه بنجاح وبطريقة رائعة عن يسار المدنية أيضاً.

الشوط الثاني

في الثاني ظهرت حالات التشنج واضحة عند لاعبي الفريقين وبدأ مسلسل الضغط على حكم اللقاء العسافين الذي كان سيداً للقاء وفي الجانب الفني وبعد عدة محاولات للمصطفى والبوادقجي عند حدود منطقة الطليعة يسارع البحري لتعزير دفاعاته بلاعب ارتكاز ثالث الخالد الذي أشركه بديلاً للمهاجم زينو د75 بعد دخول محمد الواكد أرض الميدان والذي نجح في تقليص الفارق والعودة للمباراة بهدف مباغــت عند الدقيقة 80 وكاد التتان أن يعــزز لولا براعة المدنية الذي تعملق في التصدي لثـلاث كرات متتاليــة للخالد والصلال الذي أضاع فرصة هدف محقق مع غروب شــمس اللقـاء ليحتكــم الطرفــان لركلات الترجيح لتعادلهما في محصلة المباراتين.

ركلات الحظ

أضاع الركلة الأولى حسام بوادقجي من الجيش وسجل عبد اللـه فاخوري للطليعة ـ وسجل محمد العنز الركلة الثانية للجيش والثانية للطليعة سجلها عبد اللـه الشامي والثالثة للجيش سجلها محمد عبادي والثالثة للطليعة بتوقيع عميد بصيلة والرابعة للجيش بتوقيع أحمد الأشقر وحسام السمان يوقع على الرابعة للطليعة وباسل مصطفى يوقع على الركلة الخامسة للجيش على حين ينهي حمزة الكردي طموح الجيش بالركلة الخامسة للطليعة بنجاح.