الدوري الكروي الممتاز.. أهداف وهدافون … 402 هدف سجلها 146 لاعباً والواكد هداف برقم جديد

أربعمئة وهدفان سجل في الدوري الممتاز لكرة القدم لموسم 2018- 2019 في 182 مباراة على مرحلتين نصفها ذهاباً والنصف الآخر إياباً بمعدل 2.2 هدف في المباراة الواحدة وهي نسبة ضعيفة.

وانفرد الجيش وحيداً بنسبة التسجيل فسجل 57 هدفاً يليه الوثبة 39 وبقية الفرق سجلت بين 31 هدفاً إلى 17 هدفاً.

هداف الدوري محمد الواكد سجل 29 هدفاً وهو رقم قارب تسجيل تشرين والاتحاد 31 والوحدة والكرامة 30، وسجل وحده أكثر مما سجلت فرق الطليعة وحطين والشرطة والساحل والنواعير وجبلة والمجد والحرفيين.

وتجاوز الرقم السابق(27) هدفاً المسجل باسم هداف حطين عارف الآغا موسم 97/98.

المحصلة العامة للنسخة الثامنة والأربعين من الدوري تشير إلى أن العقم الهجومي ما زال يسيطر على الكرة السورية، ومن الضروري دعم المواهب الجديدة التي ظهرت بدوري الشباب وبعضها شارك مع فرق تشرين والكرامة والوثبة والاتحاد والشرطة وحطين والطليعة.

الملاحظ أن نصف هدافي الدوري الأوائل كانوا من المخضرمين، ونأمل أن نجد زحمة من المواهب والشباب على الصدارة في المواسم القادمة.

نستعرض في التقرير التالي هدافي الفرق المشاركة بالدوري الممتاز مع الإشارة إلى أن 146 لاعباً سجلوا أهداف الدوري الممتاز، فضلاً عن خمسة أهداف بنيران صديقة.

الجيش 57 هدفاً 10 لاعبين

محمد الواكد 29 هدفاً (نصف أهداف الفريق) وهو هداف الدوري، باسل مصطفى سبعة أهداف، أحمد الأشقر خمسة أهداف، عبد الملك عنيزان أربعة أهداف، محمد العنز- محمد العبادي ومؤمن ناجي هدفان، عز الدين عوض، حسام بوادقجي، إبراهيم الزين هدف واحد.

وهناك ثلاثة أهداف قانونية بلقاء حطين في ذهاب الدوري.

أهداف الجيش سجلها لاعبون دوليون في المنتخب الوطني أو المنتخب الأولمبي، وهم من أفضل لاعبي الكرة السورية.

أهداف الجيش جاءت على الشكل التالي:

29 هدفاً من خط الهجوم، 18 هدفاً من لاعبي الوسط، سبعة أهداف من لاعبي الدفاع، نال الفريق ركلة جزاء واحدة سجلها محمد الواكد.

تشرين 31 هدفاً 13 لاعباً

محمد المرمور هداف الفريق سجل تسعة أهداف وهو ثالث الهدافين بالتساوي مع هداف الاتحاد محمد غباش، يليه عبد الرحمن بركات أربعة أهداف، محمد العقاد، رامي لايقة ثلاثة أهداف، كامل حميشة، ورد السلامة هدفان، خالد كوجلي وعمر ريحاوي وسليمان رشو وحمدي المصري ونديم الصباغ وحسن أبو زينب ومحمد مالطا هدف واحد وسجل لاعب جبلة أحمد الشمالي هدفاً بالخطأ بمرماه بلقاء الذهاب.

خط الهجوم سجل 20 هدفاً، وسجل خط الوسط ثلاثة أهداف وخط الدفاع سبعة أهداف، وقدم الفريق مواهب عدة أهمها كامل حميشة ومحمد مالطا، نال الفريق ركلتي جزاء سجل المرمور واحدة وأضاع الثانية.

الوحدة 30 هدفاً 12 لاعباً

الهداف خالد مبيض 7 أهداف ويأتي خامس الهدافين بالتساوي مع خمسة لاعبين سجلوا سبعة أهداف يليه: أيمن عكيل، قصي حبيب 4 أهداف، عبد الله نجار، أحمد الأسعد 3 أهداف، ربيع سرور هدفان، محمد حمدكو، عبد الهادي شلحة، محمد الحسن، برهان صهيوني، علي رمال، مازن العيس، وهدف بنيران صديقة سجله لاعب الساحل محمد حمو بمرمى فريقه بلقاء الإياب.

خط الهجوم سجل 14 هدفاً، خط الوسط له 12 هدفاً، وسجل خط الدفاع ثلاثة أهداف وللوحدة ركلة جزاء واحدة سجلها خالد مبيض.

الاتحاد 31 هدفاً 11 لاعباً

الهداف محمد غباش تسعة أهداف وهو ثالث الهدافين بالتساوي مع محمد مرمور هداف فريق تشرين، يليه محمد الأحمد ثمانية أهداف ثم زكريا العمري بثلاثة أهداف، وسجل أحمد كلاسي وعمار شعبان وأحمد كلزي هدفين، وسجل فادي بيكو وطارق هنداوي وحسام الدين عمر ومنير النشار وإبراهيم سواس هدفاً واحداً.

سجل خط الهجوم 12 هدفاً وخط الوسط 11 هدفاً، وخط الدفاع ثمانية أهداف.

أشرك عدة لاعبين مواهب أبرزهم منير النشار.

نال الفريق خمس ركلات جزاء، سجل عمار شعبان ركلتين وسجل زكريا العمري ركلة وأضاع محمد غباش ومحمد رأفت مهتدي ركلة جزاء لكل منهما.

الوثبة 39 هدفاً 12 لاعباً

يعتبر الوثبة ثاني أكثر الفرق أهدافاً خلف الجيش بفارق 18 هدفاً هدافه أنس بوطة بعشرة أهداف وهو ثاني الهدافين بالتساوي مع هداف الكرامة أحمد العمير.

ماهر دعبول يأتي في المرتبة الثانية بستة أهداف، ثم رامي عامر بخمسة أهداف ووائل الرفاعي بأربعة أهداف، وسعد أحمد وصبحي شوفان بثلاثة أهداف، وعبد الإله حفيان بهدفين وسجل هدفاً واحداً سعيد برو، وعلي غصن ومنهل كوسا وأدهــم الغنــدور وأزدشير الصارم.

وسجل حمزة الكردي من الطليعة هدفاً بمرمى فريقه لمصلحة الوثبة، سجل المهاجمون 18 هدفاً ولاعبو الوسط 16 هدفاً والمدافعون سجلوا أربعة أهداف فقط.

نال الفريق خمس ركلات جزاء، سجل أنس بوطة ركلتين وأضاع الثالثة وسجل وائل الرفاعي الرابعة وأضاع رامي عامر الركلة الخامسة.