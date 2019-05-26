صواريخ كيم الأخيرة لم تقلقني بل أقلقت رجالي … ترامب يجدد من اليابان ثقته بالزعيم الكوري الديمقراطي

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة في اليوم الثاني من زيارته لليابان أمس الأحد ثقته بالزعيم الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون رغم اختبارات الأسلحة التي أجرتها بيونغ يانغ في الآونة الأخيرة.

وقبل أن يمارس رياضة الغولف مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، كتب ترامب تغريدات تهدف على ما يبدو إلى تهدئة التوتر.

وقال في تغريدة «أطلقت كوريا الشمالية بعض الأسلحة الصغيرة الحجم، وهو ما أزعج البعض في بلادي وآخرين، خلافاً لي أنا».

ويلمح ترامب على ما يبدو إلى تصريحات مستشاره للأمن القومي جون بولتون الذي رأى السبت أن التجربتين اللتين أجرتهما كوريا الديمقراطية مطلع أيار تشكلان «بلا أدنى شك» انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي. وقال الرئيس الأميركي «أثق في أن الرئيس كيم سيفي بوعده لي».

وكانت قمة أولى بين ترامب وكيم انتهت في سنغافورة في حزيران 2018 بإعلان مشترك يتحدث عن «إخلاء كامل لشبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية»، وهي صيغة غير واضحة تسمح للطرفين بتأويلات مختلفة. لكن القمة الثانية في هانوي انتهت بفشل ذريع.

سيتم التطرق على الأرجح إلى هذه القضية خلال المحادثات الرسمية المقررة بين ترامب وآبي اللذين سيبحثان في مسألة التجارة في حين تحاول الولايات المتحدة أول قوة اقتصادية في العالم واليابان التي تحتل المرتبة الثالثة التوصل إلى اتفاق.

لكن ليس هناك أي إعلان متوقع خلال الزيارة. فقد كتب ترامب في تغريدة أن الولايات المتحدة واليابان «تقدمتا كثيراً» في محادثتهما التجارية، لكن «الجزء الأساسي» من المفاوضات سيجري بعد انتخابات تموز في اليابان.

وكتب ترامب في تغريدته «تقدمنا كثيراً في مفاوضاتنا حول التجارة مع اليابان»، وأضاف: إن «الزراعة ولحوم الأبقار قضيتان مهمتان جداً»، لكنه أكد أن «الجزء الأساسي من هذه المفاوضات سيجري بعد انتخابات تموز وأتوقع أرقاماً كبيرة».

ويلمح ترامب بذلك إلى انتخابات مجلس الشيوخ الياباني على حين تتحدث شائعات عن احتمال أن يدعو آبي إلى انتخابات تشريعية مبكرة أيضاً.

وكان الرئيس الأميركي هاجم فور وصوله إلى اليابان العلاقة التجارية غير المتوازنة بين الطرفين، متعهداً بأنها ستصبح «عادلة بعض الشيء» بعد التوصل لاتفاق.

ويرى خبراء أنه في ظلّ مواجهة آبي لانتخابات لمجلس الشيوخ في تموز، يتوقع أن يكون التقدم بطيئاً في ملف التجارة.

وأمضى ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر أكثر من ساعتين مع وزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيغي مساء السبت، لكن لا يوجد مؤشرات عن اختراق في إطار التجارة. وقال موتيغي للصحفيين «تعمّق فهمنا لمواقفنا وطريقة تفكيرنا أكثر».

وأضاف: «لكن ذلك لا يعني أن مواقفنا منسجمة. اتفقنا على بذل الجهود من أجل ردم الهوة»، من دون أن يضيف مزيداً من التفاصيل.

وقبل لقائه مع الإمبراطور الجديد ناروهيتو اليوم الاثنين في أهم محطة من زيارته، خصص ترامب وآبي أمس وفي أجواء من الهدوء، لتعزيز العلاقات بين البلدين و«الصداقة» بين الرجلين.

وتحت سماء صافية ودرجة حرارة مرتفعة، لعب ترامب وآبي الغولف في نادي موبارا في شيبا القريبة من العاصمة طوكيو.