«حزب الأمة» السوداني المعارض يرفض الإضراب ويؤكد دعمه للاعتصام

أعلن «حزب الأمة» المعارض في السودان بقيادة الصادق المهدي، رفضه للإضراب العام بمؤسسات الدولة الذي دعت إليه «قوى إعلان الحرية والتغيير» الثلاثاء الماضي للضغط على المجلس العسكري، في وقت وصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ظهر أمس الأحد إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.

وقرر الحزب المنضوي ضمن تحالف «قوى إعلان الحرية والتغيير»، «رفض الإضراب العام المعلن من بعض جهات المعارضة»، موضحا أن من يقرر الإضراب «إن لزم، هو مجلس قيادي للحرية والتغيير» في إشارة إلى انقسامات في صفوف المحتجين.

وأكد الحزب، دعمه لـ«الاعتصام التاريخي أمام القيادة العامة للجيش»، مضيفاً إن ذلك «يجسد الثورة الشعبية، وما فيه من حماسة شبابية ونسائية يمثل عودة الروح لقطاعات شعبية دمر النظام المخلوع روحها المعنوية».

واعتبر أن «فك تجميد نقابات المنشأ يعيد بعض آليات التمكين التي مارس بها النظام المخلوع السيطرة على الحركة النقابية»، وطالب «بإعادة تجميد نقابات المنشأ والإسراع بتطبيق برنامج يعيد للحركة النقابية الحرية والديمقراطية والاستقلال وفق معايير منظمة العمل الدولية».

وأصدرت «قوى إعلان الحرية والتغيير»، بيانا الجمعة شمل جدول تصعيد المقاومة السلمية من أجل السلطة المدنية، حيث تضمن حشد مواكب احتجاجية بالأحياء السكنية وإضرابا سياسيا وحملات دعائية للعصيان المدني الشامل.

ويأتي هذا التصعيد بعد تعثر مفاوضات المجلس العسكري الانتقالي و«قوى الحرية والتغيير» في تشكيل السلطة الانتقالية.

وتركزت خلافات المجلس العسكري و«قوى الحرية والتغيير» حسب نتائج آخر جولة تفاوضية يوم الاثنين الماضي، في نسب التمثيل ورئاسة مجلس السيادة حيث يتمسك كل طرف بالأغلبية فيه.

في هذه الأثناء وصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي ظهر أمس الأحد إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.

وأفاد موقع الرئاسة السودانية بأن البرهان ودعه في مطار الخرطوم الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي وعدد من المسؤولين في الدولة.

وقالت وسائل إعلام سودانية إن رئيس المجلس العسكري الانتقالي سيبحث خلال زيارته، مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في السودان.

وتأتي زيارة رئيس المجلس العسكري الانتقالي إلى الإمارات بعد يوم واحد من زيارته إلى القاهرة التي أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكان نائب رئيس المجلس العسكري، قد زار السعودية وأجرى مباحثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وكان البرهان قد أكد في نيسان الماضي، أن السعودية والإمارات هما الأقرب للسودان وأن علاقة الخرطوم بهما سوف تسير نحو الأفضل.