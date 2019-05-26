الحكومة تقرّ الإطار الوطني لتبسيط إجراءات الخدمات

أكد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس على ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق المشترك بين الوزارات للتقييم الدائم للعمل الحكومي والإضاءة على مكامن الخلل ومعالجتها بما يساعد في سرعة تخفيف منعكسات الحرب على الواقع المعيشي للمواطنين.

وجدد خميس خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء أمس التأكيد على ضرورة وضع الوزارات لخطط خاصة بها لتفعيل مبدأ الاعتماد على الذات ضمن إطار العمل الحكومي إضافة إلى تحديد الطريقة المثلى لاستخدام الموارد في الأولويات التي تفرضها مواجهة الحصار الاقتصادي الجائر، وتفعيل المشاريع التنموية الخاصة بكل وزارة بما يدعم عملية التنمية في كل القطاعات الحكومية.

وأقر المجلس الإطار الوطني الناظم لتبسيط إجراءات الخدمات العامة لتحقيق رضا المواطن عبر إجراءات حكومية مبسطة تقدم بطريقة الكترونية عصرية وذلك بما يعزز العمل الحكومي ويضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة وتطوير الأداء الإداري وتحقيق التكامل بين الجهات العامة وتخفيف النفقات والتكاليف المالية والإدارية.