تقرير: تفاهم روسي أميركي بالعودة للحل السياسي بسورية

كشف تقرير صحفي عن ارتياح واشنطن لتفاهماتها مع موسكو بعدم شن عملية واسعة في إدلب بل استعجال تشكيل «اللجنة الدستورية» والعودة إلى الحل السياسي.

وجاء في التقرير الذي نشرته صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، أن دولاً أوروبية حليفة لأميركا، تحذّر من «خديعة روسية» جديدة لواشنطن، عبر إعطاء وعود دبلوماسية وترك وزارة الدفاع الروسية تقوم بـ«الحسم العسكري» على الأرض سواء بـ«القضم» أو «الأرض المحروقة».

ولفت إلى أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وخلال زيارته لسوتشي تحدث عن «المصالح المشتركة» مع روسيا، وهي أن «تكون سورية آمنة ومستقرة، وأن تتمتع بعلاقات طبيعية مع جيرانها والعالم الخارجي، وألا تكون فيها القوات الأجنبية التي لم تكن موجودة قبل 2011».