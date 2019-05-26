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تقرير: تفاهم روسي أميركي بالعودة للحل السياسي بسورية

| الوطن - وكالات

الإثنين, 27-05-2019

كشف تقرير صحفي عن ارتياح واشنطن لتفاهماتها مع موسكو بعدم شن عملية واسعة في إدلب بل استعجال تشكيل «اللجنة الدستورية» والعودة إلى الحل السياسي.
وجاء في التقرير الذي نشرته صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، أن دولاً أوروبية حليفة لأميركا، تحذّر من «خديعة روسية» جديدة لواشنطن، عبر إعطاء وعود دبلوماسية وترك وزارة الدفاع الروسية تقوم بـ«الحسم العسكري» على الأرض سواء بـ«القضم» أو «الأرض المحروقة».
ولفت إلى أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وخلال زيارته لسوتشي تحدث عن «المصالح المشتركة» مع روسيا، وهي أن «تكون سورية آمنة ومستقرة، وأن تتمتع بعلاقات طبيعية مع جيرانها والعالم الخارجي، وألا تكون فيها القوات الأجنبية التي لم تكن موجودة قبل 2011».

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