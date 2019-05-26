الجيش يحبط هجوماً لداعش شرق حمص

تصدى الجيش العربي السوري أمس لهجوم جديد شنه مسلحو تنظيم داعش الإرهابي على عدد من نقاطه في بادية السخنة بأقصى ريف حمص الشرقي.

وذكر مصدر عسكري في غرفة عمليات ريف حمص الشرقي لـ«الوطن»، أن الجيش أحبط هجوماً لداعش على عدد من نقاطه الواقعة على اتجاه المحور الشمالي من بادية السخنة بأقصى ريف حمص الشرقي، وذلك بعد اشتباكات عنيفة طالت لعدة ساعات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي التنظيم وإجبار الباقين على الفرار.

كما اشتبك الجيش مع مسلحين من التنظيم خلال محاولتهم مباغتة إحدى القوافل العسكرية وتنفيذ كمين بعناصرها في بادية السخنة، إلا أن القوة العسكرية تعاملت مع الموقف بحزم وتمكنت من إيقاع عدد من مسلحي داعش المهاجمين بين قتيل وجريح.

من جانب آخر، وحسب المصدر، نفذ الطيران الحربي السوري سلسلة غارات مركزة استهدف خلالها تلك التحركات ما أسفر عن تحقيق إصابات مباشرة في صفوف التنظيم وإيقاع عدد من مسلحيه قتلى ومصابين.