«با يا دا» سيخرج بعض نازحي «الهول» بشروطه

يعتزم «حزب الاتحاد الديمقراطي -با يا دا»، إخراج نازحي مخيم الهول المحليين، الواقع بريف الحسكة الشرقي، قبل حلول عطلة عيد الفطر القادم.

وأفادت مصادر إعلامية معارضة، بأن «با يا دا» سيقوم بإخراج نازحي «الهول» على شكل دفعات بما فيهم عائلات مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، ممن لديهم وثائق ثبوتية شريطة وجود كفيل من المنطقة ذاتها، التي سيخرج إليها النازحون.

وبحسب المصادر، تسعى ميليشيا «قوات سورية الديمقراطية – قسد» لكسب رضا القاطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث قامت بالإفراج مؤخراً عن 85 موقوفاً لديها، من المتهمين بالانتماء لداعش في بلدة الكسرة بريف دير الزور الغربي، بعد تدخل وجهاء العشائر في المنطقة.