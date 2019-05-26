الأولى

«با يا دا» سيخرج بعض نازحي «الهول» بشروطه

| الحسكة - دحام السلطان

الإثنين, 27-05-2019

يعتزم «حزب الاتحاد الديمقراطي -با يا دا»، إخراج نازحي مخيم الهول المحليين، الواقع بريف الحسكة الشرقي، قبل حلول عطلة عيد الفطر القادم.
وأفادت مصادر إعلامية معارضة، بأن «با يا دا» سيقوم بإخراج نازحي «الهول» على شكل دفعات بما فيهم عائلات مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، ممن لديهم وثائق ثبوتية شريطة وجود كفيل من المنطقة ذاتها، التي سيخرج إليها النازحون.
وبحسب المصادر، تسعى ميليشيا «قوات سورية الديمقراطية – قسد» لكسب رضا القاطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث قامت بالإفراج مؤخراً عن 85 موقوفاً لديها، من المتهمين بالانتماء لداعش في بلدة الكسرة بريف دير الزور الغربي، بعد تدخل وجهاء العشائر في المنطقة.

مقالات ذات صلة

الإثنين, 27-05-2019

الميليشيا تجازف خارج سقف الوطن بمفاوضات مع النظام التركي حول «الآمنة» … «قسد» تواجه أول عصيان بريف الحسكة

الإثنين, 27-05-2019

أولئك هم سرّ البريّة!

الإثنين, 27-05-2019

تقرير: تفاهم روسي أميركي بالعودة للحل السياسي بسورية

الإثنين, 27-05-2019

الجيش يحبط هجوماً لداعش شرق حمص

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock