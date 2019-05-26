الأولى

فوضى غير مسبوقة في مهنة الإعلام ومطالب بوضع حد لهذه المهزلة

| جلنار العلي

الإثنين, 27-05-2019

أكد عميد كلية الإعلام في جامعة دمشق محمد العمر أنه لا يحق لمراكز التدريب الإعلامي، من الجانب القانوني والمهني أن تمنح صفة إعلامي للمتدرب بغض النظر عن المدة، واصفاً إياها بالدكاكين الإعلامية التي غايتها الربح.
وفي تصريح لـ«الوطن» اعتبر العمر أنه من واجب وزارة الإعلام واتحاد الصحفيين وضع حد لهذه المهزلة.
وأكدت نائب عميد كلية الإعلام الدكتورة نهلة عيسى أن مهنة الإعلام أصبحت مهنة مستباحة إلى حد كبير وأصبحت مهنة من لا مهنة له والدليل وجود مئات الأسماء على مواقع التواصل الاجتماعي تطلق على نفسها لقب الإعلامي، لافتة إلى وجود فوضى في سوق التدريب.

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