500 مليون ليرة للكبار و200 مليون للمتوسطين … «المالية» ترفع الحدود الدنيا لمكلفي الضرائب 10 أضعاف

رفعت وزارة المالية الحدود الدنيا للتسجيل في فئتي كبار ومتوسطي المكلفين بالضرائب حتى 10 أضعاف لتصبح 500 مليون ليرة للكبار بدلاً من 75 مليوناً، و200 مليون للمتوسطين بدلاً من 20 مليوناً. واعتبر رئيس قسم كبار المكلفين في مالية دمشق عازر دحدل أن الأمر تم استجابةً لحالة التضخم الحاصلة في الاقتصاد خلال السنوات الماضية والتغيرات الكبيرة في سعر صرف الليرة أمام الدولار، وتماشياً مع طاقة الإدارة الضريبية وقدرتها على استيعاب ومعالجة التكاليف لكبار المكلفين.

وفي تصريح لـ«الوطن» رأى دحدل أن الاستمرار بالحدود السابقة يعني تحول معظم المكلفين إلى شريحة كبار المكلفين وفق التصنيفات السابقة وهو غير منطقي ويفوق إمكانية الإدارة الضريبية المعنية بشريحة كبار المكلفين والتي لا يتجاوز عدد المراقبين فيها عن 33 مراقباً، مضيفاً: لذلك أصبح التعديل ضرورة للحفاظ على تصنيف المكلفين ضمن شرائح واضحة ومحددة وهو ما عملت عليه الوزارة.