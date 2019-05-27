تطوير لقاح يحد من تطور سرطان الرئة

أعلن مركز المناعة الجزئية في كوبا التوصل إلى تطوير لقاح ضد سرطان الرئة بإمكانه الحد من تطور الورم لدى الحالات المزمنة ليتيح تحسين العمر المتوقع للمرضى لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وبحسب بيان المركز فإن هذا اللقاح الذي حمل اسم «سيما فاكس» هو لقاح يعطى عن طريق العضل لتقليل نمو الخلايا الخبيثة في الجسم وتوجيه عملها بحيث يعوق تطور الورم ويقوم بتحسين نوعية حياة المرضى، مشيراً إلى أن هذا اللقاح لا يمكن اعتباره وسيلة وقائية لأنه غير قادر على القضاء على الورم.

وبحسب المتخصص في الأمراض السرطانية كاليب ليون فإن اللقاح يعطى للمرضى المزمنين الذين استنفذوا الوسائل العلاجية الأخرى كافة.

وعلى مدى 25 عاماً من التجارب خضع 5000 مريض لعلاج باستخدام «سيما فاكس» وأظهر اللقاح نتائج إيجابية من خلال زيادة مدة الحياة التي تم التنبؤ بها وبالإضافة عكس مستويات منخفضة من الآثار الجانبية.