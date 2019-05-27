ولادة وحيد قرن نادر في شيكاغو

شهدت حديقة حيوان مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي ولادة نادرة لوحيد القرن الأسود الشرقي، هذا النوع من الحيوانات الآيلة للانقراض التام.

وأنجبت أنثى وحيد القرن الأسود الشرقي، البالغة من العمر 13 عاماً وتدعى كابوكي الجاري صغيرها بصحة تامة.

وأرفق الخبر بصورة للمولود الجديد يرقد على أرضية القفص غير بعيد عن أمه.

أما الصورة الثانية التي نشرها موظفو الحديقة بعد بضع ساعات من الولادة فتبين الخطوات الأولى التي يقوم بها الصغير.

وشارك موظفو الحديقة صورة جديدة للمولود الجديد وهو يرضع الحليب.ولاحظ مراقبو الحيوانات في الحديقة أن الساعات الـ24 الأولى بعد الولادة هي أكثر فترة نشطة لنموه لذا فهو يحتاج إلى اهتمام إضافي خلالها.

وألحق وحيد القرن الأسود الشرقي، والمعروف أيضاً باسم وحيد القرن الإفريقي الأسود، بقائمة الحيوانات الآيلة للانقراض بسبب الصيد الجائر للحصول على قرونها الثمينة.

وانخفضت أعداد هذا الحيوان في العالم، وفقاً للصندوق العالمي للحياة البرية، في الفترة بين 1970 حتى 1995 من 70 ألفاً إلى 2.4 ألف.

ويقوم موظفو المحميات الطبيعية وحدائق الحيوان في العالم ببذل قصارى جهدهم للحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض.لذلك وبفضل جهودهم نما عدد حيوانات وحيد القرن الأسود الشرقي إلى 5 آلاف في السنوات الأخيرة.