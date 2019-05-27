رياضة

الجزيرة على متن الطائرة!

| مأمون جبيلي

الثلاثاء, 28-05-2019

إشارات قوية وصلت من نادي الجزيرة على انطلاق مرحلة الإعداد الجاد لخوض الفاصلة مع الحرية بعد تصريحات نارية لإدارة النادي هددت بالاعتذار عن خوض المباراة الباطلة وسرعان ما تحول هذا الوصف إلى حقيقة وأول الغيث قرار توسيع الكادر التدريبي حيث كلف أحمد الصالح بمهمة الإشراف الفني وزوبع يونس مدرباً أولاً وعبد الله السلمان مدرباً ثانياً وسوف تلتقي إدارة النادي مع الجهاز المعدل مساء اليوم لبحث ورقة إعداد الفريق للمباراة وسبق الاجتماع تأكيدات لرئيس النادي عبد الناصر كركو الذي أعلن أن ناديه لن يدخر جهداً لدعم الاستعداد معلناً عن نيته بسفر البعثة إلى العاصمة لخوض مواجهته الكبيرة عبر الطائرة رغم أن تكاليف النقل ستصل إلى مليون ونصف المليون ليرة وسيخضع الفريق لمعسكر تدريبي في الشام قبيل موعد المباراة بعشرة أيام على أمل أن يكون في أتم الجاهزية، وبهذا الخصوص ظهرت أحاديث حول اشتراط نجم الفريق يونس سليمان للسفر مع فريقه ولعب المباراة ألف دولار كونه يدرب حالياً في ناد يلعب بدوري شمال العراق، علماً أن جماهير المغتربة في ألمانيا كرمت يونس بمبلغ 1300 يورو لمشاركته مع الجزيرة في مباريات تجمع دمشق المؤهل للدوري الممتاز ونقل مدرب الفريق زوبع يونس أن يونس متحمس للغاية للمشاركة في المباراة الفاصلة واصفاً إياه بابن نادي الجزيرة الوفي من دون أن ينفي أو يؤكد صحة شرطه المالي الآنف الذكر!
وحول توقعاته قال الكابتن زوبع: كرة القدم لا تعرف صغيراً ولا كبيراً، وفي المباراة التي لعبناها مع العرباوي في التجمع وانتهت بالتعادل سيّرنا المباراة وأدرناها وفق ما نريد وإذا ما دخلنا ملعب الجلاء من جديد بصفوفنا الكاملة فإن الجزيرة لديه القدرات على صنع الفرح وكسب بطاقة التأهل للدوري الممتاز.

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