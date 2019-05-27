4 آلاف سجل للمصالح العقارية وللسجل المدني في مستودع في دوما … الحناوي: صالات السورية باعت خلال الشهر الماضي بـ 700 مليون ليرة

أعاد مدير كهرباء ريف دمشق خلدون حدى التأخير في إنجاز أغلب المشروعات في المناطق المحررة لعدم تلقي الكهرباء أي مبالغ مالية من لجنة إعادة الإعمار هذا العام، وأكد في رده على موضوع نقص المحولات الكهربائية في مختلف هذه المناطق بأن العمل على تأمينها يتم وفق الإمكانات المتاحة لافتاً إلى وجود عقود قادمة سيتم التعويض من خلالها في حال إقرارها.

ورجح حدى في معرض رده على تساؤلات أعضاء مجلس محافظة ريف دمشق عدم صدور مشروع المرسوم الذي يتم العمل عليه لإعفاء المناطق التي كانت خارج سيطرة الحكومة من الرسوم ذلك أن المبلغ المطلوب إعفاؤه كبير جداً مبيناً أن الملف متوقف عند إحدى الجهات للبت به معيداً التأكيد أن المبلغ الذي تم جرده على مستوى القطر مبلغ كبير ومن غير المتوقع إعفاؤه.

ولفت حدى إلى أن عداد الكهرباء مجاني وعلى حساب الكهرباء في المناطق التي عادت لسيطرة الحكومة مثل داريا وغيرها .

بدوره مدير اتصالات الريف جمال قالش قال: إن نسبة الإنجاز في مقسم ببيلا وصلت إلى 45 بالمئة وذلك بعد أن تم تأمين الاعتماد اللازم لافتاً إلى أن التجهيزات التي يتم تركيبها هي الأحدث وتستخدم من دون كوابل نحاسية وتحمل كل الميزات الهاتفية التي يتطلبها المشترك على رقم هاتفه.

وبيّن قالش: إن جرمانا تملك 77 ألف خط هاتفي و35 ألف بوابة إنترنت وإن مقسم حرستا يتوقف أحياناً بسبب الانقطاعات الكهربائية، مشيراً إلى أن إنجاز مقسم في دوما بانتظار إيجاد المكان المناسب وأن نقص العاملين في مقسم حفير سيتم تداركه.

وأشار مدير السورية للتجارة في ريف دمشق أحمد حناوي أن صالات السورية باعت خلال الشهر الماضي بمبلغ 700 مليون وأن اللحوم المتوافرة في صالاتها أقل من سعر السوق بألفي ليرة .

وناقش مجلس محافظة ريف دمشق في يومه الثاني من دورته العادية موضوعات التجارة الداخلية والمحروقات والزراعة والاتصالات وطرح عضو مجلس الشعب ماجد حليمة موضوع توسيع مقبرة قدسيا عبر تخصيص أراض جديدة من الأراضي المستملكة.

وطالب أحد الأعضاء بوضع سيارات إطفاء في مناطق متفرقة تكون قريبة من المناطق الزراعية لتفادي الحرائق وخصوصاً بعد أن التهمت الحرائق أكثر من 150 دونماً في الضمير إضافة إلى تأمين حصادات إضافة إلى وجوب تحديد أجرة حصاد دونم القمح بسبعة آلاف ليرة وأن يصدر المكتب التنفيذي قراراً كهذا بالسرعة الممكنة بينما رأى البعض أن الإسراع في الحصاد أفضل السبل لتفادي الحرائق.

وهو ما رد عليه رئيس مجلس المحافظة صالح بكرو أن المحافظة فيها أكثر من 30 حصادة على عكس الأعوام السابقة عندما كان يتم استقدام الحصادات من محافظات أخرى وأكد أن تحديد سعر دونم القمح سيصدر بالسرعة القصوى.

وتساءل عضو مجلس في المحافظة عن السر وراء إبقاء 4 آلاف سجل في مستودع في دوما تعود ملكيتها للأحوال المدنية والمصالح العقارية وأن هذا المستودع لم يتم الاطلاع على وثائقه أو تحويلها للجهات العائدة لها علماً أن الأمر مر عليه أكثر من عام.