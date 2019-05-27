التجار والدولار يتحكمون بتكلفة وأجور الأسنان … ركاب لـ«الوطن»: تخريج أكثر من 5 آلاف طبيب أسنان خلال الأزمة وجزء منهم غادر القطر للتخصص والعمل

كشف عميد كلية طب الأسنان في جامعة دمشق الدكتور محمد سالم ركاب لـ«الوطن» أن الكلية تخرج سنوياً نحو 600 طالب وطالبة من الكلية، مؤكداً أن عدد الطلاب الذي تخرجوا خلال فترة الأزمة تجاوز الـ5 آلاف طالب، منوهاً بأن قسماً منهم اضطر لمغادرة القطر نتيجة لظروف الأزمة وتداعياتها وعدم توافر الإمكانات اللازمة للعمل في السوق، مضيفاً: كـكلية لا يمكن إحصاء عدد العاملين من المتخرجين في سوق العمل مقارنة مع عدد المغادرين للقطر للاختصاص في الخارج أو العمل.

وعن رأيه كطبيب أسنان في ارتفاع تكلفة المعاينة، قال ركاب: إن مهنة طب الأسنان تتطلب مواد أولية جميعها مستوردة من الخارج ويتحكم فيها سعر الصرف، مع تحكم التجار بهذا الموضوع، مضيفاً: أطباء الأسنان محكومون بهذه الجزئية من العمل، وذلك من خلال اختلاف يومي لأسعار المواد والمستلزمات، وهذا الأمر خارج عن إرادة طبيب الأسنان، كما أن حجة التاجر تقول: إنه استورد بالدولار.

وأكد ركاب أنه سابقاً كان هناك توافد كبير من لبنان للمعالجة داخل سورية، مشيراً إلى قدوم مرضى من دول أخرى إلى سورية للمعالجة وذلك لرخص التكلفة والثقة بالطبيب السوري ومهارته، مبيناً أن سورية أرخص دولة في علاج الأسنان، كما أن أطباء الأسنان السوريين ماهرون وأثبتوا كفاءتهم في مختلف الدول التي تم تصدير المهارات إليها للاختصاص والعمل.

وأوضح عميد كلية طب الأسنان أن ظروف الأزمة في سنواتها الأولى، دفعت عدداً من أطباء الأسنان إلى المغادرة والعمل في الخارج ما أدى إلى قلة عدد الأطباء الممارسين على رأس عملهم، ولكن عادت المهنة إلى نشاطها الملموس والسابق خلال السنوات القليلة الماضية

وبيّن ركاب أن زرعات الأسنان تتراوح بين 80 دولاراً وحتى 1000 دولار، وتختلف حسب المنشأ، موضحاً أن الكلية تعتمد الزرعات «السويسرية والألمانية والإيطالية والكورية» بتكلفة تصل إلى نحو 200 دولار، أي بحدود 80 ألف ليرة، مع الحصول عليها من التاجر بسعر خاص للكلية، وأن رغبة المريض تحدد التكاليف ونوعية الزرعة.

وفي السياق بيّن عميد كلية طب الأسنان أنه تم الانتهاء من إجراء التعديلات على إحداث ثلاثة ماجستيرات «تأهيل وتخصص» جديدة في طب الأسنان الشرعي والاحتياجات الخاصة والليزر، وذلك لتتوافق مع البورد السوري وفترة الدراسة لمدة 4 سنوات، منوهاً بإجراء تعديل على الخطة الدرسية للاختصاصات لتتوزع على 4 سنوات، كما تم رفع الدراسة إلى جامعة دمشق لتناقش وتبحث ومن ثم ترفع إلى مجلس التعليم العالي على أمل أن تقر ويبدأ التسجيل على الماجستيرات الثلاثة خلال العام الدراسي القادم، مبيناً أن كلية طب الأسنان تضم 9 ماجستيرات أكاديمية إضافة إلى ماجستير تأهيل وتخصص.

وكشف عميد كلية طب الأسنان أن عدد الطلاب الإجمالي يصل إلى نحو 950 طالباً وطالبة يتوزعون على الماجستيرات المذكورة.

وعن مشفى جراحة الوجه والفم والفكين، أشار ركاب إلى متابعة إجراء العمليات، مبيناً أنه وسطياً تجرى 20 عملية في المشفى تشمل الزرع والتشوهات والكسور والأورام وتأهيل فم كامل لذوي الاحتياجات الخاصة.. الخ، مع إجراء العمليات مجاناً.

وبيّن ركاب أن امتحانات طب الأسنان تبدأ بـ9 حزيران ولغاية 2 تموز، مشيراً إلى متابعة تأمين جميع المستلزمات والتجهيزات لسير العملية الامتحانية بالشكل المطلوب دون أي معوقات، مؤكداً أن عدد طلاب الكلية يصل إلى 4 آلاف طالب، كما يوجد 140 موظفاً، ناهيك عن الاعتماد على طلاب الدراسات العليا في الرقابة على الامتحانات.