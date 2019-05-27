أسعار المراوح تشتعل بـ«لهيب الصيف» في اللاذقية … «التموين»: لا تسعيرة لها..والسورية للتجارة تطرح عروضها

مع اشتداد فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في اللاذقية، تقفز أسعار المراوح الهوائية بنسبة كبيرة عن أسعارها في العام الماضي في أسواق المحافظة، لتتراوح ما بين 28 – 50 ألف ليرة سوريّة حسب نوعها واستطاعتها وآلية عملها سواء عن طريق الكهرباء أم البطارية.

وخلال جولة على عدد من محال بيع الأدوات الكهربائية في مدينة اللاذقية، رصدت «الوطن» دخول أنواع عديدة وأشكال متعددة من المراوح بالتزامن مع دخول فصل الصيف والارتفاع الكبير في درجات الحرارة، لتسجل أسعار المراوح أرقاماً قياسية مع وصول سعر الواحدة منها إلى 48 ألف ليرة في وقت كانت ما قبل الحرب لا تتجاوز 8 آلاف ليرة ، كما ذكر أحد الباعة في شارع القوتلي، لافتاً إلى أن الجديد حالياً هو المراوح التي تعمل على البطارية «خارجية أو داخلية».

من جهته، بيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية إياد جديد لـ«الوطن»، أن أسعار المراوح الكهربائية تكون وفق إعداد بيان تكلفة وفاتورة وليست ضمن التسعيرة التموينية.

في المقابل، تقوم المؤسسة السورية للتجارة بتقديم عروض على المواد والأدوات الكهربائية «المعمّرة» كالبرادات والغسالات والأفران والمراوح، بحسب ما ذكر مدير فرع المؤسسة في اللاذقية سامي هليل، مبيناً لـ«الوطن»، أن أسعار هذه المواد في صالات المؤسسة تقل عن السوق بنسبة 25 بالمئة.

وكشف هليل عن عرض جديد تقدمه المؤسسة بفتح باب التقسيط على الشاشات والهواتف بعد تخفيضها بنسبة 10 بالمئة، ليتمكن الموظف الحكومي من الاستفادة من العرض من دون دفعة أولى وبلا أي فوائد، عن طريق محاسب الإدارة بشكل مباشر، مع استمرار عرض التقسيط «50 ألف ليرة» من دون فوائد لموظفي القطاع العام.

من جهة ثانية، أشار هليل إلى عروض المؤسسة خلال شهر رمضان، مبيناً أنه يتم طرح سلل غذائية بقيمة 3500 ليرة سوريّة وأخرى بقيمة 7 آلاف ليرة، مكونة من المواد الأساسية «الزيت، السمنة، الأرز، المعكرونة، الحبوب، المربيات ، التمور، الملح»، جميعها بعروض توفيرية بنسبة 10 حتى 14 بالمئة عن أسعار السوق، بالإضافة لطرح سلل غذائية خاصة بالصائمين، وتتضمن التمور والعصائر بشكل أساسي.

وأضاف مدير فرع السورية للتجارة: إنه تم طرح تشكيلة واسعة من الحبوب في صالات المؤسسة، مبيناً أنها تقل عن أسعار السوق بنسب تتراوح بين 10 إلى 20 بالمئة ومنها الفريكة والأرز والعدس.

وعن تحضيرات المؤسسة استعداداً لعطلة عيد الفطر، بيّن هليل أنه سيتم تأمين تشكيلة من المواد الخاصة بصناعة الحلويات في جميع صالات المؤسسة باللاذقية، مضيفاً أنها ستتضمن جميع مستلزمات الحلويات من فانيليا وبكم بودر وتمور وسمون وزيوت، بهدف تلبية حاجة المواطنين بخصوص إنتاج الحلويات خلال العيد، منوهاً بأن مراكز المؤسسة ستفتح أبوابها خلال العطلة بشكل مناوبات في جيع صالات المحافظة.

وأشار هليل إلى افتتاح مراكز جديدة لبيع الألبان والأجبان في مجمع أفاميا وصالتي أوغاريت والصليبة، بالإضافة لافتتاح مراكز جديدة لبيع الخبز في صالة كرسانا خلال شهر رمضان المبارك، وإضافة مادة الغاز المنزلي مع قوارئ باركود للبطاقة الذكية إلى 20 صالة موزعة في مدينة اللاذقية وريفها، خاصة على الأماكن التي لا يوجد فيها مرخصون لبيع المادة.

وأشار هليل إلى أن مبيعات فرع المؤسسة في اللاذقية بلغت 2.476 مليار ليرة سوريّة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر نيسان الماضي.