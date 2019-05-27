تقدم اليمين في فرنسا واليونان وحزب «بريكسيت» في بريطانيا … «الشعب الأوروبي» يطالب برئاسة المفوضية الأوربية

منيت الأحزاب الكبيرة التي تهيمن عادة على البرلمان الأوروبي بخسائر كبرى خلال انتخابات الأحد لكن تم في الوقت نفسه احتواء تقدم الشعبويين اليمينيين على حين سجل دعاة حماية البيئة والوسطيون الليبراليون تقدماً واضحاً. وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات الأوروبية تقدّم حزب الشعب الأوروبي اليمين الوسط وفوزه بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان.

وقال الناطق باسم البرلمان جاومي دوتش: إن حزب الشعب الأوروبي فاز بـ178 مقعداً متقدّماً على خصمه التقليدي تحالف الاشتراكيين والديمقراطيين المحسوب على اليسار الوسط الذي حصد 152 مقعداً، على حين فازت سائر الأحزاب اليمينية والشعبوية والمشككة بأوروبا بأكثر من 100 مقعد, وبدوره أكد رئيس حزب الشعب الأوروبي جوزيف دول أن مرشح مجموعة اليمين الوسط الأوروبي مانفريد فيبر سيكون رئيساً للمفوضية فيما انطلق العمل على تأليف تحالفات في هذا الإطار.

حزب الشعب الأوروبي «European People›s Party» واختصاراً بالإنكليزية «EPP» هو حزب سياسي تأسس في عام 1976 من الأحزاب الديمقراطية، وتم توسيع عضوية الحزب ليشمل أحزاباً محافظة وأحزاب سياسية أخرى تنتمي إلى يمين الوسط.

وانطلقت انتخابات البرلمان الأوروبي الخميس في كل من بريطانيا وهولندا وانتهت الأحد في باقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأسفرت هذه الانتخابات في بريطانيا عن تقدم حزب «بريكسيت» الوليد على حساب المحافظين، وصعود تيار الخضر في ألمانيا، حيث حقق أنصار البيئة تقدماً ملحوظاً وحلوا في المرتبة الثانية وراء معسكر أنجيلا ميركل، الذي سجل أسوأ نتيجة له مقارنة بالانتخابات السابقة. وتصدر حزب «بريكست» نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي في بريطانيا، على حين حل ثانياً حزب الديمقراطيين الأحرار، المؤيد للبقاء في الاتحاد الأوروبي.

وتكبد حزبا المحافظين الحاكم، والعمال زعيم المعارضة خسائر فادحة، حيث يتجه الأول نحو الحصول على أقل من 10 بالمئة من الأصوات.

وفي فرنسا فاز اليمين المتطرف، حيث تقدم حزب الجبهة الوطنية بزعامة مارين لوبان على تحالف الوسط بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون.

أما في اليونان، فمني رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس بانتكاسة كبيرة، على حين تصدر حزب الرابطة وحركة خمس نجوم النتائج بحسب الاستطلاعات، وتصدر حزبا العمال الاشتراكي الإسباني، واليمين في إيطاليا الانتخابات. وحصل حزب العمال الاشتراكي الإسباني على 20 مقعداً من أصل 54 لإسبانيا في البرلمان الأوروبي، بعد فرز نحو 95 بالمئة من أصوات الناخبين.

وحقق حزب اليمين في إيطاليا، نسبة تتراوح بين 27 و31 بالمئة من الأصوات، وفقاً لاستطلاع للرأي بعد إغلاق صناديق الاقتراع.

وفي النمسا، حل الحزب المحافظ برئاسة المستشار سيباستيان كورتز في الطليعة، متقدماً على الاشتراكيين الديمقراطيين وحزب الحرية اليميني حسب استطلاعات الرأي التي نشرت لدى إقفال صناديق الاقتراع.

أما في المجر، فقد حقق الحزب السيادي برئاسة رئيس الحكومة فيكتور أوروبان انتصاراً ساحقاً جامعاً نحو 56 بالمئة من الأصوات، ومتقدماً بأكثر من 45 نقطة على المعارضة من يسار الوسط واليمين، حسب استطلاعات الرأي التي أوردتها وكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلن البرلمان الأوروبي الأحد، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الأوروبية هي الأكبر في عشرين عاماً، مشيراً إلى أن النسبة وصلت إلى نحو 51 بالمئة، بالنسبة إلى الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد من دون المملكة المتحدة.

وأوضح دوتش أنه مع احتساب المملكة المتحدة، فإن هذه النسبة يمكن أن تتراوح بين 49 و52 بالمئة. وأضاف: «لا أحد يمكنه أن يصبح رئيس المفوضية من دون أن يحصل على دعم 376 من أصل 751 نائباً أوروبياً»، مشيراً إلى أن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، سيجتمعون اليوم الثلاثاء للبحث في التعيينات المقبلة.